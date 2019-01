Allgemein | STAR NEWS

Bar Refaeli: Muss sie jetzt ins Gefängnis?

Bar Refaeli (33) hat ein schwieriges Jahr vor sich.

Die Laufstegschönheit ist eines der erfolgreichsten Models des 21. Jahrhunderts. International bekannt wurde sie allerdings vor allem durch ihre Beziehung zu Leonardo DiCaprio (44) von 2005 bis 2009. Als Model hat Bar ordentlich verdient – aber anscheinend für einen Großteil ihres Einkommens nie Steuern gezahlt. Seit Jahren wird gegen Bar wegen möglicher Steuerhinterziehung ermittelt – und diese Ermittlungen scheinen so gut wie abgeschlossen zu sein. Ihr wird nun vorgeworfen, die Steuerbehörden über ihr Einkommen und ihren ersten Wohnsitz zwischen 2006 und 2012 belogen zu haben, wie ‘Jpost.com’ berichtet. So soll Bar Refaeli israelischen Beamten gesagt haben, ihr Hauptwohnsitz befinde sich in den USA, während sie gegenüber US-amerikanischen Behörden behauptet habe, ihr Hauptwohnsitz befinde sich in Israel. Somit entging sie den Steuereintreibern, die weder in den USA noch in Israel einen Cent von Bar gesehen haben. Aktuell sollen die Behörden eine Klage gegen die blonde Schönheit vorbereiten, in der sie ihr vorwerfen, umgerechnet knapp 5 Millionen Euro vor der Steuer versteckt zu haben. Ihre Eltern Tzipi und Rafi Refaeli sollen im Zuge derselben Ermittlung ebenfalls angeklagt werden.

Bars Anwalt, Moshe Mizrahi, behauptet hingegen, seine Mandantin habe sich keines Verbrechens schuldig gemacht. Stattdessen habe die Mutter von zwei Kindern 2009 einen Deal mit der israelischen Regierung geschlossen, die dieses Abkommen aber scheinbar vergessen hat.

