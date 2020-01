Allgemein | STAR NEWS

Bar Refaeli: Aller guten Dinge sind drei

DE Showbiz - Bar Refaeli (34) hat nun drei kleine Racker zuhause. Das Supermodel gab auf Instagram am Samstag (18. Januar) bekannt, ein gesundes Baby zur Welt gebracht zu haben: "So sieht richtiger Glamour aus. Drittes Baby in dreieinhalb Jahren. Das Leben ist schön. #FamilyIsEverything."

Bar Refaeli gibt sich bedeckt

Dazu postete sie ein entsprechendes Bild, das sie im Krankenhaus zeigt. Wenig später erklärte sie in einer Instagram-Story, dass sie nach der Geburt nun wieder zuhause sei. Details zum Geschlecht des Babys gab sie allerdings nicht bekannt – da musste dann die 'Times of Israel' aushelfen, die verriet, dass es sich bei dem kleinen Sonnenschein um einen Jungen handele, der am Dienstag in Tel Aviv, Israel, geboren wurde.

Die Familie wird größer

Mit ihrem Mann Adi hat Bar Refaeli damit nun drei Kinder: die dreijährige Liv sowie die zwei Jahre alte Tochter Elle. Bar und Adi hatten sich 2015 das Ja-Wort gegeben. Das Supermodel hatte immer von einer großen Familie geträumt, und bereits fleißig geplant. Gegenüber dem 'Hello! Fashion Monthly'-Magazin hatte Bar Refaeli etwa erklärt: "Ich denke, das wird ein Jahrzehnt der Familie!" Ob da also noch mehr kommt?