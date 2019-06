Allgemein | STAR NEWS

Baby Nummer 3: Bar Refaeli ist wieder schwanger

Wow, das ging aber schnell: Supermodel Bar Refaeli (34) ist erneut schwanger. Mit Ehemann Adi Ezra zieht die hübsche Israelin bereits ihre Töchter Liv und Elle groß, beide sind nicht einmal drei Jahre alt. Und jetzt ist also bereits Baby Nummer drei unterwegs.

"Ich bin schwanger!"

Die freudige Nachricht verkündete Bar heute Morgen [20. Juni] in einem Video, das sie auf Instagram gepostet hatte. In dem Clip sieht man sie gemeinsam mit dem TV-Moderatoren Assi Azar, mit dem sie den Eurovision Song Contest 2019 im vergangenen Monat moderierte. In dem Video verkündet Azar, dass er zu Bar Refaelis Eyewear-Brand Carolina Lemke als Model stoßen wird. Anschließend bat er seine Kollegin, sich ebenfalls zu der Bekanntmachung zu äußern. Daraufhin erwiderte diese: "Ich bin schwanger!"

Großfamilie erwünscht

Wenig später verschwindet Bar von dem Bildschirm und Azar witzelt: "War sie nicht gerade erst schwanger? Ich freue mich sehr für sie - wenn das wahr ist. Sie sieht tatsächlich ein wenig schwanger aus, wirklich. Warum braucht sie überhaupt drei Kinder?!"

Ganz einfach: weil sich das Model eine große Familie wünscht, wie sie bereits öfter in der Vergangenheit erwähnt hat. Refaelis und Ezras erstes Kind wurde 2016, das zweite im Jahr darauf geboren. Jetzt ist Nummer drei unterwegs.

