Aylin Tezel: Nach dem ‚Tatort‘-Abschied drehte sie ihren ersten eigenen Film

DE Deutsche Promis - Aylin Tezel (39) hat ein Leben nach dem 'Tatort'. Die Schauspielerin, die jahrelang beim Dortmunder Krimi als Kommissarin Nora Dalay agierte, hat sich nach ihrem Abgang im November 2020 neue berufliche Herausforderungen gewünscht. Und die hat sie auch bekommen.

Wunsch nach Veränderung

Die Darstellerin ist unter die Regisseur*innen gegangen. "Ich habe damals gespürt, dass die Reise in eine andere Richtung weitergehen muss", beschrieb sie gegenüber 't-online.de' ihren Wechsel hinter die Kamera. "Dazu gehört auf der einen Seite, weiter herausfordernde Schauspielrollen anzunehmen, und auf der anderen Seite – und das ist noch wichtiger für mich –, mein eigenes Regieprojekt auf die Welt zu bringen." Gesagt, getan – 'Falling into Place' kommt am 7. Dezember in die deutschen Kinos.

Aylin Tezel hatte sich viel vorgenommen

Und es war auch eine große Herausforderung, denn nicht nur hat Aylin Tezel das Drama inszeniert, sondern auch geschrieben und außerdem steht sie in der weiblichen Hauptrolle vor der Kamera. Da kann man schon stolz sein, zudem das Ganze in englischer Sprache in London und Schottland gedreht wurde. Das ist schon sehr ambitioniert, aber damit hat sich die ehemalige ‘Tatort'-Kommissarin auch eine Kulisse ausgesucht, die für sie sehr wichtig ist. Schon immer war die britische Metropole eine ihrer Lieblingsstädte. "Ich liebe diese Stadt einfach", erzählte sie vor ein paar Jahren 'tag24.de’. "Gerade East London ist meine Ecke. Dieser Stadtteil ist so bisschen wie in Berlin der Prenzlauer Berg, mit coolen Leuten, kleinen Shops und vielem mehr." Da war auch klar, dass ihr der Brexit nicht gefallen würde. Sie machte sich große Sorgen, dass sie nicht mehr so einfach nach Großbritannien hinfliegen kann. "Ich hoffe auch nicht, dass ich irgendwann ein Visum benötige, um nach London zu fliegen." Dies wurde zum Glück abgewendet und Aylin Tezel konnte ihr Regiedebüt ohne Probleme in der Stadt drehen.

Bild: Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres/picture-alliance/Cover Images