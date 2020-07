Allgemein | STAR NEWS

“Aus Versehen”: Rapper Haftbefehl schießt sich selbst an

DE German Stars - Haftbefehl (34) ist im Krankenhaus. Berichten des Hessischen Rundfunks zufolge wird der Rapper ('Chabos wissen, wer der Babo ist') seit Donnerstag (16. Juli) im Klinikum Darmstadt wegen einer Schussverletzung behandelt.

War der Schuss ein Unfall?

Die Schusswunde soll sich der Musiker selbst zugefügt haben. Dennoch dauern die Ermittlungen zum Fall an, denn die Polizei will wissen, was genau passiert ist. Es wird vermutet, dass die Verletzung unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol zustande kam. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, soll sich nach einem Aufenthalt im Frankfurter Bahnhofsviertel wohl "aus Versehen" ins Bein geschossen haben.

Haftbefehl noch in Behandlung

Behandeln ließ sich Haftbefehl aber kurioserweise im 30 Kilometer entfernten Klinikum Darmstadt. Kein Wunder also, dass da noch Fragen offen sind. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen gaben eine gemeinsame Mitteilung zum Zwischenfall heraus: "Am Donnerstagnachmittag (16.7.2020) gegen 16 Uhr wurde ein Mann mit einer Schussverletzung im Bein in einem Darmstädter Krankenhaus vorstellig. Der 34-Jährige zeigte sich gegenüber den verständigten Polizeibeamten äußerst unkooperativ. Die Ermittlungen wie und wo es zu der Verletzung kam, dauern derzeit an. In diesem Zusammenhang wurden in den Abendstunden auch die Meldeanschrift des Mannes und eine Bar im Landkreis Darmstadt-Dieburg durchsucht. Hierbei konnten keine Beweismittel gefunden werden, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen." Haftbefehl soll sich zur Stunde noch in Behandlung befinden.

