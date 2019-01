Allgemein | STAR NEWS

Anne Hathaway: Wer braucht schon Alkohol?

Anne Hathaway (36) sagt dem Alkohol Lebewohl.

Die Darstellerin (‘Les Misérables’) hat immer mal gerne ein Glas Wein getrunken. Ihr Leben hat sich aber radikal verändert, als sie mit ihrem Ehemann Adam Shulman einen kleinen Sohn bekam. Der habe ihr einen ganz besonders guten Grund dafür gegeben, dem Alkohol zu entsagen: "Ich habe im Oktober mit dem Trinken aufgehört, und werde 18 Jahre lang trocken bleiben. Ich werde nicht trinken, solange mein Sohn im Haus ist, weil ich es nicht wirklich liebe, wie ich trinke. Er ist jetzt auch in einem Alter, in dem er mich wirklich morgens die ganze Zeit braucht."

Ein Kater kommt da also ungelegen, wenn Mama in den frühen Morgenstunden sein Brot schmieren muss, wie Anne in der ‘Ellen DeGeneres Show’ verrät: "Ich habe ihn einmal morgens zur Schule gebracht. Ich bin zwar nicht mit dem Auto gefahren, aber ich hatte einen Kater, und das hat mir den Rest gegeben. Ich mochte das wirklich nicht."

Ein anderer Grund für ihre Abstinenz war ein Erlebnis, das sie hatte, als sie mit Matthew McConaughey (49) für ihren neuen Film ‘Serenity’ vor der Kamera stand. Der Thriller wurde auf Mauritius gedreht, und Anne ließ sich zu einem Trinkgelage mit ihrem Co-Star überreden: "Wir haben die ganze Nacht lang gesoffen und hatten dann ein Meeting mit unserem Regisseur Steven Knight. […] Ich bin in das Meeting gestolpert, konnte nur gerade ein Auge aufhalten und habe dabei versucht, ihn von einigen Charaktereigenschaften meiner Figur zu überreden. Am Ende habe ich ihm dann gesagt: ‘Hör zu, ich muss dir was gestehen. Ich war die ganze Zeit verkatert.’ Er sagte nur: ‘Wirklich? Das wusste ich nicht.’ Zwei Tage später hatten wir wieder ein Meeting. Ich bin hingekommen und er sagte: ‘Oh, jetzt weiß ich es!’"

