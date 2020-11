Allgemein | STAR NEWS

Anne Hathaway entschuldigt sich für ‘Hexen hexen’

DE Showbiz - Anne Hathaway (37) hat sich für ihr Porträt einer Hexe in der Roald-Dahl-Adaptation 'Hexen hexen' von Robert Zemeckis entschuldigt. Der Film erzählt die Geschichte eines kleinen Jungen, der sich in Gefahr begibt, als er eine Gruppe Hexen bei ihrer alljährlichen Versammlung beobachtet.

Schwerwiegende Änderung

Anne spielt die Oberhexe – und als diese hat sie eine ganze Reihe merkwürdiger Eigenschaften. Zum einen hat sie einen undefinierbaren Dialekt, der keinem Land zuzuordnen ist. Zum anderen versteckt sie drei lange Finger unter ihrem Handschuh statt der üblichen fünf Finger. Genau deswegen sind Aktivisten nun auf die Barrikaden gegangen, denn sie fühlen, dass Anne sich mit dieser physischen Charaktereigenschaft über all jene Behinderten lustig macht, die auch nur drei Finger haben. In der ursprünglichen Geschichte des Autors Roald Dahl besitzt die Hexe fünf Finger sowie lange Krallen. Studiobosse von Warner Bros. haben sich bereits entschuldigt und sich damit gerechtfertigt, sie hätten eine neue Variation von katzenartigen Krallen darstellen wollen.

Anne Hathaway hat ein Einsehen

Nun hat sich auch Anne Hathaway eingeschaltet und ein Video des Lucky Fin Projects geteilt, in dem Menschen mit Gelenk-Abnormalitäten zu sehen sind. Das Video stellt Unterschiede in der physischen Gestalt dar. Zusätzlich gab Anne auf ihrem Instagram-Kanal ein Statement heraus, in dem sie unter anderem schreibt: "Ich habe kürzlich gelernt, dass viele Menschen mit Gelenk-Abnormalitäten, vor allem Kinder, von meinem Porträt in 'Hexen hexen' verletzt sind. (…) Als jemand, der wirklich an Inklusion glaubt und Gemeinheiten verabscheut, schulde ich euch eine Entschuldigung für den Schmerz, den ich verursacht habe. Es tut mir Leid."