Anne Hathaway: Zum Glück wurde mein ‚Barbie‘-Film nie gedreht

DE Showbiz - Anne Hathaway (41) kann gönnen. Die Schauspielerin ('Der Teufel trägt Prada') war einige Zeit als Titelfigur für einen Barbie-Film gehandelt worden, aber wie es in Hollywood oft so ist, erblickte ihre Version nie das Licht der Welt. Das hat ihr Margot Robbie abgenommen, die als Hauptdarstellerin und Produzentin half, dass 'Barbie' der erfolgreichste Film des Jahres wurde.

“Sie haben einen Volltreffer gelandet”

Jetzt könnte ihre Kollegin vor Neid zerfressen in einen dunklen Raum gehen und leise vor sich hin heulen. Tut sie aber nicht. Denn sie weiß, dass der Film, der von Greta Gerwig geschrieben und inszeniert wurde, einfach zu gut ist. "Sie haben einen Volltreffer gelandet. Der Volltreffer hat die ganze Welt in helle Aufregung versetzt", erzählte die zweifache Mutter im Podcast 'Happy Sad Confused'. "Nun stellen Sie sich die andere Version vor, auch voller Energie, voller Vorfreude, so viel Gefühl, aber es ist nicht die richtige Version. Also sehe ich es eigentlich als Glücksfall an, dass sie nicht gedreht wurde."

Anne Hathaway freut sich über den Erfolg von Frauen

Anne Hathaway hatte Zeit, darüber nachzudenken und ist zu dem Schluss gekommen, dass alles einen Sinn ergibt. “Wenn ich glauben würde, dass die Version, an die ich gebunden war, das hätte tun können, ja, dann würde ich vielleicht anders darüber denken, aber ich glaube wirklich, dass ihre Version die bestmögliche war." Schließlich sprechen die Zahlen für sich: 1,28 Milliarden Euro hat der 'Barbie'-Film eingespielt und ist damit der erfolgreichste Film, für den je eine Frau verantwortlich zeichnete. Millionen auf der Welt haben ihn gesehen und lieben ihn. Die Oscar-Preisträgerin kann dies gut verstehen. "Daher ist es eigentlich sehr einfach, sich (für sie) zu begeistern und zu freuen. Ich liebe es, Frauen dabei zuzusehen, wie sie es schaffen. So gut zu sein, so unbestreitbar, dass sie tatsächlich neue Rekorde aufstellen... komm schon!", gibt sich Anne Hathaway als größter Cheerleader für Margot Robbie und Greta Gerwig zu erkennen.

