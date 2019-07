Allgemein | STAR NEWS

Anne Hathaway: Sie ist wieder schwanger!

DE Showbiz - Süße Neuigkeiten von Anne Hathaway: Die Schauspielerin (36) und ihr Ehemann Adam Shulman (38) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Diese frohe Botschaft gab der Star (‘Der Teufel trägt Prada‘) jetzt auf Instagram bekannt. Dort postete Anne eine Schwarz-Weiß-Fotografie, die sie in ihrem Zuhause zeigt. Ihr XL-Babybauch ist unschwer unter ihrem weißen Tanktop zu erkennen. "Es ist nicht für einen Film… Nummer zwei", schrieb sie daneben. Sohn Jonathan (3) bekommt somit ein kleines Geschwisterchen.

Wichtige Zeilen von Anne Hathaway

Doch die hübsche Brünette schlug auch einen ernsten Ton an. So adressierte sie ihren Post an alle Frauen mit Kinderwunsch, die Probleme haben, schwanger zu werden. "Spaß beiseite, an alle, die Unfruchtbarkeit und Schwangerschaftshölle durchmachen: Bitte wisst, dass es keinen direkten Weg zu meinen Schwangerschaften gab. Ich sende euch zusätzliche Liebe", erklärte sie.

Lob von den Fans

Natürlich waren die Fans völlig aus dem Häuschen, als sie die frohe Nachricht der Hollywood-Beauty erfuhren. "Oh wow, juhu. Pass gut auf dich auf. Ich freue mich für dich", jubelte ein Follower. Andere zollten Anne Respekt für ihren Mut, das Thema Unfruchtbarkeit anzuschneiden: "Danke, dass du so offen über deine Unfruchtbarkeit sprichst! Viele von uns kämpfen genau wie du damit. Wir müssen das Stigma um Unfruchtbarkeit loswerden! Herzlichen Glückwunsch!"

