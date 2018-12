Allgemein | STAR NEWS

Anne Hathaway: Neuer Job bei der Sesamstraße?

Anne Hathaway (36) könnte bald mit Ernie und Bert die Welt unsicher machen.

Die Darstellerin (‘Ocean’s 8’) hat ein buntes Portfolio – und es könnte bald noch viel bunter werden. Denn wie die US-amerikanische Entertainment-Website ‘Collider’ berichtet, soll Anne von Warner Bros. für eine Rolle in einem neuen ‘Sesamstraße’-Film angefragt worden sein.

Regisseur Jonathan Krisel soll den Streifen inszenieren, bei dem es sich um ein Musical handeln soll. Anne soll die Figur der Sally übernehmen, ein Mädchen, das zum ersten Mal in der allerersten ‘Sesamstraße’-Folge 1969 seine Aufwartung machte. Anne hat bereits Erfahrung mit dem Programm, trat sie schon 2007 in einem Weihnachtsspecial neben Bibo auf.

Auch mit Musicals kennt sich Anne bereits aus. Für ihre Leistung in dem Leinwandspektakel ‘Les Misérables’ von 2013 erhielt sie den heiß begehrten Oscar. Kinderfilme sind ihr ebenso wenig fremd. In den USA sprach sie die Figur der Jewel in den animierten Filmen ‘Rio’ und ‘Rio 2’.

Aktuell soll Anne aber noch nicht zugesagt haben. Sie muss sich nämlich entscheiden: Ihr liegt auch ein Angebot von Robert Zemeckis (66) vor, der Roald Dahls Kinderbuchklassiker ‘Hexen hexen’ mit der Hollywood-Schauspielerin neu verfilmen will.

Wozu wird ihr Annes Agent raten? Die ‘Sesamstraße’ ist weitaus weniger gruselig als ‘Hexen hexen’, und das könnte bei Anne, ihrem Mann Adam Shulman und dem gemeinsamen zwei Jahre alten Sohn Jonathan durchaus eine Rolle spielen.

