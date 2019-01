Allgemein | STAR NEWS

Anne Hathaway: Instagram kann auch helfen

Anne Hathaway (36) findet Instagram dufte.

Die Darstellerin (‘Les Misérables’) schwimmt gegen den Strom, denn während sich immer mehr junge Stars von Twitter, Facebook, Instagram und Co. abmelden, um den negativen Kommentaren von Hatern zu entfliehen und sich wieder mehr auf sich selbst konzentrieren zu können, liebt Anne Instagram mit großer Leidenschaft, wie sie nun gegenüber dem ‘Town & Country’-Magazin erklärt.

Seit sie auf der Plattform angemeldet ist, sei sie ruhiger geworden und habe bessere Kommunikationstechniken erlernt: "Etwas zu haben, dass ich ganz nach Belieben machen kann, war eine sehr positive Erfahrung für mich. Es hat mir erlaubt, ruhiger zu werden und auf eine Weise zu kommunizieren, die klarer ist."

Dabei postet Anne, die seit 2014 auf Instagram unterwegs ist, gar nicht selbst auf der Plattform, sondern leitet Fotos, die sie geschossen hat, an ihre Assistentin weiter, die den Schnappschuss auch erst postet, nachdem Anne eine Stunde lang über mögliche Konsequenzen nachgedacht und ihr dann das Okay gegeben hat. Das habe einen entscheidenden Vorteil, so die Schauspielerin: "Auf diese Weise schaue ich mir alles mit neuen Augen an. Wenn es einmal da draußen ist, ist es da draußen."

Dabei übt sich Anne in Selbstdisziplin, ihre Instagram-Aktivitäten auf 15-minütige Sitzungen zu begrenzen, anstatt den ganzen Tag durch die Bilder anderer Menschen zu scrollen: "Das erlaubt es mir, mich wirklich auf das Wichtige zu konzentrieren."

Anne Hathaway ist in den letzten Jahren so viel ruhiger geworden. Und sie empfiehlt allen Menschen, negative Gedanken und allen Ärger vor dem Zubettgehen aufzuschreiben, aber anschließend nicht zu lesen. Die Seite müsse stattdessen aus dem Buch gerissen und dann verbrannt werden. Und schon gehe es einem wesentlich besser!

© Cover Media