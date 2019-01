Allgemein | STAR NEWS

Anne Hathaway: Hungern für Hollywood

Anne Hathaway (36) reflektiert über eine schwierige Zeit.

Die Glanz- und Glamourwelt Hollywoods übt auf viele eine Faszination aus. Alles scheint schließlich perfekt in der ewigen Traumfabrik. Doch hinter den Kulissen der glänzenden Filmwelt tun sich Abgründe auf – und mit diesen hatte auch Schauspielerin Anne Hathaway ('Ocean’s 8') zu kämpfen. Denn wer Teil der vermeintlich perfekten Scheinwelt sein will, muss sich anpassen. Diesen Druck verspürte zumindest die 36-Jährige, als sie in dem Business anfing. Besonders ihr Äußeres, das auf den roten Teppichen und den Kinoleinwänden von allen Seiten beleuchtet wurde, versuchte sie mit allen Mitteln anzupassen.

Im Interview mit 'People TV' reflektiert Anne nun: "Ich habe lange Zeit alles falsch gemacht. Es fällt mir schwer, zurückzublicken, aber ich erinnere mich an die Zeit vor zehn Jahren, in der ich große Angst vor der ganzen Award-Season hatte. Deswegen habe ich das getan, von dem ich dachte, es wird von mir erwartet und habe fast nichts mehr an Weihnachten gegessen."

Der Druck wurde so groß, dass die Schauspielerin in immer ungesündere Verhaltensweisen abrutschte: "Ich dachte Filmstars müssen einen bestimmten Körper haben. Ich habe nur noch geraucht, ich wollte meine Nervosität wegrauchen und habe mich nicht mehr richtig ernährt."

Mittlerweile sieht die Mutter eines Sohnes diese Phase kritisch. Anne Hathaway hat eine wichtige Lektion gelernt: An erster Stelle muss man sich um einen selber kümmern und niemals unrealistischen Hollywoodidealen nacheifern.

© Cover Media