Anna Hofbauer: Der ganz besondere Moment der Schwangerschaft

DE German Stars - Anna Hofbauer (31) könnte es wohl kaum besser gehen. In Ihrem Partner, dem Schauspieler Marc Barthel (29, 'Alles oder Nichts') hat sie nicht nur ihr Liebesglück gefunden, die beiden dürfen sich auch noch auf ihr erstes gemeinsames Kind freuen.

Schwangerschaft ist privat

Im Juli überbrachte die Musical-Darstellerin ('Päpstin') die frohe Kunde auf Social Media. Fans atmeten auf, denn dort hatte sich der Star schon verdächtig rar gemacht. Kein Wunder, wuchs doch bereits ein kleines Bäuchlein heran. Anna Hofbauer war allerdings auf ihre Privatsphäre bedacht: "Habt Verständnis, dass dieses neue Kapitel für uns auch ein privates Kapitel ist." Das verstehen die Fans selbstverständlich. Doch ein kleines Detail ihrer Schwangerschaft plauderte die ehemalige 'Bachelorette' jetzt doch aus.

Anna Hofbauer wartete auf den richtigen Moment

Im Interview mit 'Promiflash' berichtete sie über den Moment, in dem sie ihrem Liebsten die gute Nachricht mitteilte, dass sie bald zu dritt sein würden. Die Schauspielerin hatte auf den richtigen Moment gewartet: Schließlich war Marc Barthel gerade mit Dreharbeiten beschäftigt und sie wollte ihn nicht ablenken. "Das war in Hamburg und er hat gerade noch für 'Notruf Hafenkante' seinen Text gelernt und ich dachte die ganze Zeit: 'Sage ich ihm das jetzt? Dann kann er vielleicht keinen Text mehr lernen." Also ließ Anna Marc erstmal Zeilen büffeln, bevor sie das süße Geheimnis preisgab: "Das war wirklich ein wunderschöner Moment für uns beide." Ob Anna Hofbauer und Marc Barthel sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen, ist noch nicht bekannt. Lange werden wir wohl nicht mehr warten müssen.

