Schockierende Offenbarung von Anna Hofbauer: Zur Scheidung geraten

DE Deutsche Promis - Anna Hofbauer (35) meldete sich mit einer haarsträubenden Geschichte auf Instagram. Die Musical-Darstellerin und ehemalige 'Bachelorette' berichtete, wie ihr Management eine Grenze überschritt.

Leben ohne Mann

Denn das befand bei einem Treffen, dass die Wahlhamburgerin, die seit 2020 mit Sänger und Schauspieler Marc Barthel (33) verheiratet ist und mit ihm zwei Kinder großzieht, auch gut ohne ihren Gatten könnte. "Da wurde mir dann so durch die Blume gesagt, dass ich mich doch auch von meinem Mann trennen könnte, weil ich würde es auch mit dem Einkommen als Influencerin als alleinerziehende Mutter schaffen." Das habe sie total vor den Kopf gestoßen und sie habe sich nun von ihrem Management getrennt.

Anna Hofbauer musste einen Anwalt einschalten

Aber das geht natürlich nicht so einfach, denn Anna Hofbauer hat einen Vertrag unterschrieben. Sie musste sich Rechtsbeistand holen. "Zum 1. Mal in meinem Leben habe ich einen Anwalt, der mir hilft, aus dem Ganzen herauszukommen. Ohne Ablösesumme, ohne jahrelang noch irgendwas an die zahlen zu müssen, was denen meines/unseres Erachtens gar nicht zusteht", erzählte sie 'Bild' und deutete an, dass die Gegenseite ihre Behauptung wenig freundlich entgegennahm. "Ich stehe zu meinen Worten, lasse mich nicht einschüchtern."

Ihre 90.000 Follower wird die Musical-Darstellerin wohl weiterhin auf dem Laufenden halten. Die hatte sie im vergangenen Jahr mit einem Familienfoto verzückt, auf dem sie neben ihrem Erstgeborenen Sohn Leo (3) den kleinen Carlo mit den Worten "Jetzt sind wir komplett" präsentierte. Ihr Familienglück geht Anna Hofbauer sichtlich über alles.

