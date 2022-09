Allgemein | STAR NEWS

Anna Hofbauer: “Jetzt sind wir komplett”

DE Deutsche Promis - Bei Anna Hofbauer (34) ist jetzt so richtig Leben in der Bude. Im August wurde die Sängerin und Muscial-Darstellerin zum zweiten Mal Mutter. Die ehemalige 'Bachelorette' teilte nach dem freudigen Ereignis ein Foto auf Instagram, auf dem vier Paar Füße unter einer Bettdecke hervorlugten, eines davon sind winzige Babyfüße.

Familienplanung abgeschlossen

Den Namen und das Babygeschlecht erfuhren wir zunächst nicht - hatte ihr kleiner Sohn Leo, der im November drei Jahre alt wird, einen Bruder oder eine Schwester bekommen? Jetzt holten Anna und ihr Mann, der Sänger und Schauspieler Marc Barthel (32), das Versäumte nach, natürlich ebenfalls auf Social Media. Es ist wieder ein Junge, und er heißt Carlo. Die Musikerin teilte mit ihren 91.500 Followern ein Foto, auf dem die Familie glücklich vereint mit dem kleinen Neuzugang zu sehen ist, Leo küsst seinen Bruder. Damit haben die beiden Stars ihre Familienplanung anscheinend abgeschlossen, denn Anna schrieb: "Jetzt sind wir komplett! Jetzt sind wir komplett! Willkommen in der Familie, kleiner Carlo!"

Anna Hofbauer musste schwitzen

Bei Baby Nr. 2 hatte Anna Hofbauer es ruhig angehen lassen. "Bei der zweiten Geburt mache ich mir keinen Stress mehr. Ich genieße meine Schwangerschaft jeden Tag", hatte sie 'Bild' verraten. Doch ganz so einfach war es dann doch nicht, denn die letzten Monate der Schwangerschaft fielen ausgerechnet in die nicht enden wollende Hitzewelle. Auf Social Media klagte sie: "Gerade jetzt so auf den Endspurt hin, bin ich über jedes Grad weniger Temperatur froh. Denn ich hab diese Schwangerschaft so Probleme mit Wasser in den Beinen.. und sobald es warm bzw heiß draußen wird, wird es gefühlt direkt doppelt so viel…" Jetzt fragen sich die Fans natürlich, wann sie die Sängerin wieder live erleben können, doch da mag sie sich noch nicht festlegen. "Da richte ich mich ganz nach meinem Bauchgefühl", versicherte Anna Hofbauer.

