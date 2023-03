Allgemein | STAR NEWS

An der alten Wirkungsstätte ihres Ex-Mannes: Sylvie Meis feiert beim HSV

DE Deutsche Promis - Model und Moderatorin Sylvie Meis (44) lenkt sich von dem Liebeskummer nach der Trennung von Gatten Niclas Castello ab und entdeckte ihre Leidenschaft für den Fußball wieder. Sie stattete dem HSV einen Besuch ab - ob sie den Hanseaten, die um den Aufstieg spielen, wohl Glück bringt?

Im Minikleid zum Fußball

Ihr erster Ex-Mann Rafael van der Vaart (40) hatte einige Jahre für den Verein gekickt und seine Verflossene erinnerte sich wohl, wie viel Spaß ein Fußballspiel machen kann. Auf der VIP-Tribüne posierte sie für Fotos. Passend zum Anlass erschien die gebürtige Niederländerin in einem blauen Mini-Kleid. Der HSV tat ihr auch den Gefallen und siegte gegen Nürnberg mit 3:0. "Ich war ein Jahrzehnt nicht mehr hier!", strahlte die Moderatorin im Gespräch mit 'Bild' und betonte: "Der HSV war immer in meinem Herzen."

Sylvie Meis hat immer noch guten Kontakt zu Rafael van der Vaart

Auch nach der Scheidung von Rafael van der Vaart im Jahr 2015 haben die beiden immer noch guten Kontakt. Schließlich erziehen sie gemeinsam den 16-jährigen Damian. "Ich habe Rafael und unserem Sohn Damian vorher Bescheid gegeben, dass ich heute da bin. Die haben sich riesig für mich gefreut. Wir sind alle eine Familie hier und ich bin immer noch mit meinem Herzen beim HSV", gab die Wahl-Hamburgerin bekannt.

Und so eine Familie kann sie auch gut gebrauchen, nachdem ihre zweite Ehe in die Brüche ging. Nach nur zwei Jahren endete das Liebesglück von Sylvie Meis und Niclas Castello. Als Grund gab das Paar unterschiedliche Lebensmittelpunkte an. Gleich nach der Verkündung des Beziehungsendes meldete sich die Moderatorin aber ziemlich munter aus dem Urlaub. Viel Sonne und nun der Besuch im Stadion – Sylvie Meis schaut auf alle Fälle nach vorn.

Bild: AAPimages / Timm/picture-alliance/Cover Images