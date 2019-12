Allgemein | STAR NEWS

Am Filmset kennengelernt: Rita Ora datet Jude Laws Sohn

DE Showbiz - Rita Ora (29) ist frisch verliebt. Ihren Neuen soll die Sängerin ('Falling To Pieces') bei den Dreharbeiten zum Remake des Musical-Klassikers 'Oliver!' kennengelernt haben. Rafferty Law (23) ist dabei niemand geringerer als der Sohn von Superstar Jude Law (46).

Knistern am Set

Die beiden gehören zum mit Stars gespickten Cast der Neuverfilmung der Geschichte um Oliver Twist, und es soll am Set zwischen den beiden gefunkt haben. Angeblich, so berichtet die britische 'Sun', sind Rita und Rafferty schon seit Wochen ein Paar. Das Blatt zitiert einen Insider, der behauptet, es sei zwar alles "noch sehr frisch", doch das Pärchen sei "sehr ineinander verliebt." Der Film, 'Twist', soll im nächsten Jahr auf Sky Cinema ausgestrahlt werden, neben Rita Ora und Rafferty Law sind auch 'Game of Thrones'-Bösewichtin Lena Headey und Altstar Michael Caine zu sehen.

Es funkte sofort zwischen Rita Ora und Rafferty Law

Für Rafferty ist es die erste Hauptrolle und die Gelegenheit, sich aus dem Schatten seines berühmten Vaters zu schauspielern. Dabei soll die Chemie zwischen dem Jungstar und der Sängerin von Anfang an gestimmt haben, wie der Insider weiter ausplauderte: "Es knisterte schon bald zwischen den beiden, als sie anfingen, miteinander zu arbeiten. Leute haben sofort gemerkt, dass da was war, und Gerüchte begannen herumzufliegen. Nach einer Weile scheint es dann ernst geworden zu sein." Da kann man Rafferty Law und Rita Ora nur alles Gute wünschen!