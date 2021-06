Allgemein | STAR NEWS

Aller guten Dinge: Bushido und seine Ehefrau freuen sich auf Drillinge

DE Deutsche Promis - Rapper Bushido (42) zollt seiner Ehefrau Anna-Maria (39) schon im Vorfeld Respekt, denn sie ist mit eineiigen Drillingen schwanger. Eigentlich hätte der Musiker die frohe Nachricht noch gern ein wenig für sich behalten, aber da seine Gattin demnächst im Abou-Chaker-Prozess, in dem es Bushidos Geschäftsverhältnis zu seinem Ex-Manager geht, als Zeugin aussagen soll, wäre man ohnehin auf die schöne Babykugel aufmerksam geworden.

Baby-News von Bushido auf Instagram

Um die schöne Neuigkeit nicht mit den unschönen Geschichten zu vermengen, kommt Bushido der Gerüchteküche zuvor. "Eigentlich gehört dies nur in die Familie, aber da es bald vor Gericht thematisiert werden wird, möchten wir etwas mitteilen. Meine Frau ist mit eineiigen Drillingen schwanger", schrieb Bushido am Montag (7. Juni) auf Instagram. "Bei all den Strapazen hat uns das Schicksal einfach so unglaublich beschenkt. Respekt an dich, mein Schatz, bleib gesund und stark."

Vor Gericht geht es um die millionenschweren Ablösesummen, die Arafat Abou-Chaker und seine drei Brüder von Bushido verlangt haben sollen, als dieser die Geschäftsbeziehung lösen wollte. Anna-Maria Ferchichi, die die jüngere Schwester von Popstar Sarah Connor ist, soll am 21. und 23. Juni als Zeugin vor Gericht aussagen.

Anna-Maria freut sich auf weiteren Nachwuchs

Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, und Anna-Maria sind seit 2011 verheiratet und haben bereits fünf Kinder: Einen Sohn brachte sie aus ihrer ersten Ehe mit, dann folgten 2012 Tochter Aaliyah, 2103 die Zwillinge Djibrail und Laila und 2015 Sohn Issa. "Es gibt nichts Schöneres für mich!" kommentierte Anna-Maria das Baby-Posting ihres Mannes. Und sicher ist es für Bushido die denkbar schönste Ablenkung in dieser herausfordernden Zeit.

