Adele: Nach überraschender Trennung neu verliebt?

Es ist noch keine zwei Wochen her, da ereilte uns eine traurige Nachricht: Adele (30) und ihr Ehemann Simon Konecki (45) haben sich getrennt. Jetzt deutet alles darauf hin, dass die Sängerin ('When We Were Young') neu verliebt ist.

Heiße Küsse in New York City

Wie 'The Sun' berichtet, wurde Adele gemeinsam mit ihrem noch unbekannten Neuen im Big Apple bei zärtlichen Küssen erwischt. Selbstverständlich hat die Tageszeitung auch direkt einen Insider ausmachen können, der mehr über die junge Liebe verrät: "Adele hat eine Schwäche für amerikanische Männer entwickelt, seit sie in Los Angeles lebt. In einer New Yorker Bar hat sie einen sehr hübschen Gentleman geküsst. Er hatte einen langen Bart wie Simon, war sonst aber gepflegter."

Macht Adele schon wieder ernst?

Hört die Britin etwa direkt wieder die Hochzeitsglocken läuten? Natürlich nicht, wie der Insider weiter betont. Die Küsse in New York City bedeuten erst einmal nichts – außer, dass Adele versucht, über ihre gescheiterte Ehe hinweg zu kommen. "Die beiden lernen sich erst kennen. Adele hat kein Interesse an etwas Festem", betont der Freund der Musikerin. "Sie ist jung und hat Spaß. Ihre Freunde witzeln schon, dass sie sich Tinder holen sollte."

Sohn Angelo im Mittelpunkt

Trotz der Trennung sind Adele und Simon Konecki auf ewig verbunden. 2012 hießen sie schließlich den gemeinsamen Sohn Angelo willkommen, ziemlich genau ein Jahr, nachdem sie sich ineinander verliebt hatten. 2016 sagten die stolzen Eltern dann Ja zueinander.

