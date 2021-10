Allgemein | STAR NEWS

Adele: Nach sechs Jahren endlich neue Musik

DE Showbiz - Angekündigt hatte es sich bereits seit Tagen: Adele (33) wird in wenigen Tagen einen neuen Song veröffentlichen. Die Sängerin ('Rolling In The Deep') hatte auf Social Media bereits entsprechende Andeutungen gemacht.

Ein neuer Clip sorgt für Gänsehaut

Am Dienstag (5. Oktober) teilte die Britin einen Schwarzweiß-Clip, der anscheinend ein Teaser für das Video ist. Darin ist der Star zu sehen, wie er einer Kassette im Auto lauscht und in den Rückspiegel blickt, während er eine Straße entlangfährt. Der neue Song soll am 15. Oktober erscheinen und trägt den Titel 'Easy On Me'. Mehr Details gab die Musikerin nicht preis, doch auf Instagram hatten sich binnen nicht einmal 24 Stunden über zwölf Millionen Follower den Clip angeschaut.

Adele kehrt zurück

In den Kommentaren ging es dann auch rund. "Ich nach nur 20 Sekunden: Das ist der beste Song aller Zeiten", scherzte jemand, während Schauspielerin Beanie Feldstein schrieb: "Gänsehaut, Heulen, Gänsehaut." Auch Modehaus-Chefin Donatella Versace wünscht sich sehnsüchtig neue Musik von Adele: "Ich kann es nicht abwarten!" schrieb sie.

Beobachter*innen glauben jetzt, dass wir in Kürze auch ein neues Album erwarten können, denn zu Anfang der Woche wurde weltweit die Zahl 30 auf Monumente projiziert — ein Hinweis auf einen Nachfolger für Adeles Album '25', welches 2015 erschien. Unter anderem wurden der Buckingham Palace, der Eiffelturm und das Brandenburger Tor angestrahlt. Wie gut, dass Adele den Tag nach dem weltweiten Instagram-Ausfall für die Veröffentlichung ihres Promo-Clips gewählt hatte!

