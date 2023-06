Allgemein | STAR NEWS

Adam Sandler: Unterstützung für einen jungen Golfer namens Happy Gilmore

DE Showbiz - Adam Sandler (56) unterstützt einen jungen Golfspieler, der genauso heißt wie der Erfolgsfilm des Hollywoodstars – Happy Gilmore. Der 17-Jährige heißt eigentlich Landon Gilmore, bekam den Spitznamen ‘Happy’ aber schon im zarten Alter von sechs Jahren, als er seine ersten Golfturniere spielte, natürlich in Anspielung auf Sandlers Golfkomödie aus dem Jahr 1996.

Der echte Happy Gilmore hat viel vor

Am Sonnabend (24. Juni) verkündete der Teenager nun auf Twitter, dass er demnächst Student an der Ball State Univeristy in Indiana wird. “Ich freue mich sehr verkünden zu können, dass ich mich verpflichtet habe, meine akademische und meine Golfkarriere an der Ball State University fortzusetzen“, schrieb er. “Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeiten, die mir mein Trainer Fleck eröffnet hat! Ich möchte meiner Familie, meinen Freunden und meinen Trainern danken, die mich tagtäglich anspornen!“

Retweet von Adam Sandler

Prompt wurde sein Tweet von Adam Sandler retweetet, und der Star schrieb dazu: “Zeig‘s ihnen, Happy. Stehe hinter dir.“ Auch ein Parodie-Account für Shooter McGavin, wie Sandlers von Christopher McDonald gespielter Gegenspieler in Happy Gilmore hieß, wurde auf den realen Happy aufmerksam und reagierte: “Gratuliere, aber ich sag dir was, du wärst echt jemand für diese Long-Drive-Turniere. Zum Teufel, du würdest vermutlich sehr gutes Geld verdienen. Herumreisen und an den Driving Ranges auftreten. Nur so eine Idee.“ Während der echte Happy Gilmore über solche Vorschläge nachdenkt, setzt Adam Sandler hoffentlich seine Pläne um, ein Sequel seines Filmhits zu drehen.

Bild: Faye's Vision/Cover Images