Adam Sandler: Hacker missbrauchten seinen Twitter-Account

DE Showbiz - Das Jahr begann turbulent für Adam Sandler (53). Am Donnerstagmorgen (2. Januar 2020) verbreiteten Hacker über seinen Twitter-Account rassistische und sexistische Texte. Mittlerweile hat der Schauspieler ('50 erste Dates') die Kontrolle über sein Nutzerkonto zurückerlangt und die Botschaften gelöscht – aber durch Retweets sind einige immer noch im Umlauf.

Adam Sandler im Visier der Hacker

Wie 'The Hollywood Reporter' berichtet, tauchten die ersten verdächtigen Tweets ab 17.34 Uhr Ortszeit auf. In einer der Nachrichten wird der ehemalige US-Präsident Barack Obama als "Affe" bezeichnet. Einer anderer Tweet lautete: "Ich hatte gerade Telefonsex mit @MariahCarey".

Die Sängerin (49, 'All I Want For Christmas Is You') war am Neujahrstag übrigens selbst Opfer einer Hackerattacke; auf ihrem Account gab es unter anderem Äußerungen über Eminem und das angeblich eher bescheidene Format seiner Geschlechts.

Berüchtigte Hackergruppe unter Verdacht

Sowohl bei Adam Sandler als auch bei Mariah Carey wird in manchen der Hackertweets der "Chuckling Squad" erwähnt. Diese Hackergruppe soll sogar schon den Account von Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey geknackt und auch andere Hollywoodstars wie Chloe Grace Moretz (22) ins Visier genommen haben.

Mittlerweile hat Adam Sandler seinen Account wieder unter Kontrolle und postete höchstselbst Infos zu seinem neuen Film 'Uncut Gems', der ab 31. Januar auf Netflix zu sehen ist.