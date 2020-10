Allgemein | STAR NEWS

Adam Sandler: Harrison Ford wollte, dass er sein Auto wäscht

DE Showbiz - Superstar Adam Sandler (54) erinnerte sich im TV-Talk mit Ellen DeGeneres an eine witzige Begegnung mit Harrison Ford (78) vor vielen Jahren, bei der der Hollywoodstar eine merkwürdige Bitte an seinen jungen Kollegen hatte.

Adam Sandler führt Ellen DeGeneres aufs Glatteis

Im Rahmen eines Spiels sollte Sandler wahre und ausgedachte Geschichten erzählen und Ellen DeGeneres sollte erraten, ob ihr Gast flunkert oder nicht. Also erzählte ihr Sandler, wie er einst zu einer Party bei Carrie Fisher, Harrison Fords Co-Star in 'Star Wars', eingeladen war.

"Ich war da, ich war ein junger Mann, ich glaube, ich war erst ein oder zwei Jahre bei Saturday Night Live, ich war etwa 24. Harrison Ford war da und er sah mich und sagte 'Oh mein Gott', und ich dachte 'Oh mein Gott, Harrison Ford kennt mich'", erinnerte sich Sandler. "Er sagte weiter 'Meine Kinder mögen dich' und ich sage 'Das ist toll'. Er sagt 'Würdest du mal zu meinem Haus kommen… und mein Auto waschen? Das würde sie echt zum Lachen bringen.'"

Harrison Ford wartet heute noch auf die Autowäsche

Obwohl Sandler dieser Einladung niemals Folge leistete, kamen sich die beiden Schauspieler im Laufe der Jahre näher. "Als es in der Nähe brannte, sind wir zweimal hintereinander in dasselbe Hotel gegangen, in dem auch Harrison war", erklärte Sandler. Die beiden saßen zusammen und "hingen zusammen ab… und redeten darüber, wann das Feuer wohl vorbei ist, all solche Dinge." Diese ungeplanten Zusammenkünfte sorgten dafür, dass die beiden sich heute recht gut kennen.