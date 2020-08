Allgemein | STAR NEWS

“Abklatsch von Star-Quality”: Désirée Nick lästert über ‘Promi Big Brother’-Kandidaten

DE German Stars - Désirée Nick (63) wäre nicht Désirée Nick, wenn sie einen Event ohne ausgefahrene Krallen kommentiert. Vor dem Finale von 'Promi Big Brother' am Freitagabend (28. August) hatte die scharfzüngige Unterhaltungskünstlerin in 'Bild' noch einmal Steilvorlagen zu verwandeln.

"Die bösen Geister, die das Trash-TV rief"

Mit dem Gebotenen kann sich La Nick nämlich so gar nicht nicht anfreunden. Früher war eben alles besser, wie sie findet: "Schade, dass alles nur noch Verarschung ist, anstatt schillerndes Entertainment." Vor allem das Abrutschen der Kandidaten von C- auf Z-Promis ist ihr ein Dorn im Auge: "Das Trio aus Mischa Meyer, Ikke Hüftgold und Emmy Russ ist ein bizarrer Abklatsch von echter Star-Quality. Hauptsache talentfrei und bildungsfern! Wovor hat das TV eigentlich Angst?" Sie legt nach: "Emmy ist keine 21 mehr, sie wirkt wie elf! Das ist KiKa, was wir da erleben. Das sind die bösen Geister, die das Trash-TV rief, herangezogen von Katzenberger und Glööckler."

Auch Désirée Nick hat Favoriten

Gern würde Désirée ihre gute Freundin Kathy Kelly als Siegerin sehen, doch ein Geheimfavorit könnte das verhindern. Kommentator-Urgestein Werner Hansch ist für Désirée Nick ein ganz heißer Kandidat auf den Titel: "Die Greise rocken es eben immer wieder. Ich fände auch gut, wenn Werner Hansch gewinnt, damit man TV-Geschichte schreibt und demographisch an die Dschungelqueen Ingrid van Bergen, die mit 77 Jahren gewann, anknüpft." Doch auch Drag Queen Katy Bähm wäre ihr lieb gewesen: "In ihr haben wir mal eine schillernde Antwort auf den überholten und muffigen Transen-Karneval aus der Mottenkiste einer Olivia Jones geliefert." Doch Kathy musste am Donnerstag ausziehen. Ob Désirée Nick mit Werner Hansch jetzt richtig liegt?