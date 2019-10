Allgemein | STAR NEWS

Zwischen den Welten: ‘GZSZ’-Star Maike von Bremen sucht ihr Ich

DE German Stars - Maike von Bremen (38) macht aktuell keine leichte Zeit durch. Anfang dieses Jahres machte die Schauspielerin ('Gute Zeiten, schlechte Zeiten') öffentlich, dass sie unter chronisch entzündeten Augenlidern leide. Ohne Brille könne sie nicht mehr leben. Das bedrohe ihre Karriere, Aufträge sind rar. Mit einer berührenden Instagram-Botschaft gibt sie einen Einblick in ihr Seelenleben.

Maike von Bremen im Zwischenasyl

Dort gehe es momentan drunter und drüber, wie Maike zugibt – und das liege nicht nur, aber auch, an ihrer aktuellen Wohnsituation. Neben ein Bild, das sie mit Brille an einem Türrahmen lehnend zeigt, schreibt sie: "Ihr Lieben, das hier ist weder meine alte, noch meine neue Wohnung, hier stehe ich im Zwischenasyl rum. Die alte Wohnung ist ein leerstehendes Museum, freigegeben zur Besichtigung, die neue Wohnung noch nicht bezugsbereit ... im Grunde das perfekte Sinnbild für meine gesamte Lebenssituation momentan. Die Vergangenheit habe ich akribisch entrümpelt und jetzt wandere ich durch ihre Räume mit dem Abstand einer Besucherin. Es ist ein bisschen, als wären all die speziellen Ereignisse und Momente, die mich in den letzten Jahren besonders geprägt haben, wie hinter Glasvitrinen für mich zum Betrachten nahe und zugleich merkwürdig entrückt."

Fragen über Fragen

Maikes gesamtes Leben hat sich in den vergangenen Monaten geändert. Solche radikalen Einschnitte sind nicht einfach, und die Darstellerin hadert noch mit ihrer Selbstfindung. Wer bin ich, wo will ich hin? Antworten zu finden sei nicht einfach: "Wie genau das jetzige ICH aussieht, lässt sich schwer benennen, es hält gefühlt Winterschlaf, das Fundament muss erst neu gelegt werden, es braucht einen neuen Anstrich und diverse Stellschrauben müssen noch nachgezogen werden und immer wieder stellt sich mir die Frage, welche Wesenszüge, Gedanken, was will ich mit rüber retten, was darf mit in mein neues Leben und was lass ich lieber zurück. Dieses Zwischen den Welten stehen ist auch der Grund, warum ich mich momentan nur selten Gesicht zeige." Maike von Bremens Fans freuen sich jedoch immer, von ihrem Idol zu hören und die Schauspielerin auf ihrem Weg auf diese Weise begleiten zu können.

