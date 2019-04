Allgemein | STAR NEWS

Maike von Bremen: Ist ihre Karriere für immer vorbei?

Maike von Bremen (38) weiß nicht, wann oder ob sie wieder vor die Kameras treten können wird. Die Darstellerin ist durch ihre Rolle in der beliebten Daily Soap ‘Gute Zeiten, schlechte Zeiten’ deutschlandweit bekannt geworden, trat in anderen Serien und am Theater auf. In den vergangenen Monaten war es merklich stiller um die schöne Schauspielerin geworden – aber warum eigentlich?

Horror-Diagnose

Auf Instagram verriet Maike nun selbst den Grund, auch wenn ihre Fans sich jetzt wahrscheinlich wünschen, sie hätten eine solche Nachricht nie gelesen. Den Maikes Erklärung für ihre Auszeit ist bitter: Sie leidet unter einer Krankheit, die es ihr aktuell nicht möglich macht, vor eine Film- oder Fernsehkamera zu treten: "Ich habe jetzt seit 9 Monaten mit meinen Augenlidern zu kämpfen, die chronisch entzündet sind und als Folge dessen zu schmerzenden, trockenen Augen führen. Diesen kontinuierlichen Schmerzen ausgesetzt zu sein und dem Umstand ‘ins Auge sehen’ zu müssen, dass dies mich als Schauspielerin berufsunfähig macht (da ich mich so nicht mehr schminken darf und auch keine Kontaktlinsen tragen kann), hat mich in starke depressive Verstimmungen schlittern lassen."

Ein Stückchen Hoffnung bleibt

Maike muss nun auch privat eine Brille tragen, was sie ebenfalls nur schwer akzeptieren kann, da sie als Kind wegen ihrer markanten Brille immer gehänselt wurde. Die Diagnose der chronisch entzündeten Augenlider hätte ihr schwer zugesetzt, wie sie gesteht: "Ja, ich fühle mich seit Monaten, als würde ich wie hinter Fensterglas gefangen sitzen und ‘der Welt beim glücklich, erfolgreich und schön sein’ zusehen ... ich bin von Arzt zu Arzt gerannt, zum Therapeuten und zu jeglicher alternativen Heilrichtung. Viele Ansätze, (noch) keine Lösung." So verstimmt Maike in den dunkelsten Momenten auch ist, sie verliert die Hoffnung nicht, denn sie glaube immer daran, dass schwere Zeiten auch Geschenke mitbringen – oder, wie Leonard Cohen einmal sagte: "There is a crack in everything. That's how the light gets in." Maike von Bremen gibt nicht auf und hofft auf eine Lösung. Ihre Fans hoffen mit.

© Cover Media