Zweites Kind: Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger freuen sich auf Nachwuchs

DE Showbiz - Chris Pratt (42) und Katherine Schwarzenegger (32) sollen ihr zweites Kind erwarten. Das Hollywood-Paar heiratete im Juni 2019, im August 2020 wurde das erste gemeinsame Kind geboren, eine Tochter namens Lyla Maria.

Chris Pratt wird wieder Vater

Für Chris wird es das dritte Kind sein, denn er hat bereits einen neunjährigen Sohn namens Jack, aus seiner Ehe mit Anna Faris. Das 'People'-Magazin berichtete jetzt, dass Katherine erneut schwanger ist, allerdings ist noch nichts über den Geburtstermin bekannt. Sprecher des Paares haben die Berichte bislang noch nicht kommentiert. Aber sicher wäre es das schönste Geschenk für Katherine, die am 13. Dezember Geburtstag hatte und von ihrem Ehemann aus diesem Anlass auf Instagram mit Komplimenten überschüttet wurde.

Liebevolle Glückwünsche für Katherine

"Du bist so eine wunderbare Ehefrau, Mutter, Stiefmutter und Lebensgefährtin. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie verloren ich ohne dich wäre. Du bist schön, stark, vernünftig und sehr aufmerksam, außergewöhnlich klug, du bist der absolute Boss, total motiviert, und du kommunizierst wie niemand sonst", schwärmte Chris vor wenigen Tagen. "Ich danke dir für alles. Danke, dass du bei meiner Entwicklung in den letzten Jahren so eine entscheidende Rolle gespielt hast. Wir passen so perfekt in das Leben des anderen, dass unsere Verbindung eine tägliche Erinnerung daran ist, dass Gott für uns sorgt."

Diese Liebeserklärung von Chris Pratt war sicherlich das allerschönste Geburtstagsgeschenk für Katherine Schwarzenegger.

Bild: Sara De Boer/startraksphoto.com

