Nach Sonnenbrand: Chris Pratt zeigt “knusprige” Rückenansicht

Dass Chris Pratt (40, 'The Guadians of the Galaxy') und seine frisch angetraute Katherine Schwarzenegger (29) jede Menge Sonne während ihrer Flitterwochen auf Hawaii genossen, beweist der Schauspieler nun mit einem heißen Instagram-Foto: Auf dem Bild sieht man Chris' durchtrainierten, allerdings knallroten Rücken sowie sein weißes Hinterteil. "Möglicherweise bin ich während der Flitterwochen ein kleines bisschen zu knusprig geworden", räumt der Schauspieler in der Bildunterschrift ein. Mit ein paar Feuer-Emojis kommentiert seine Ehefrau das Foto.

Die Kommentare der Kollegen

Auch 'Avengers'-Kollegin Gwyneth Paltrow (46), Gründerin der Lifestyle- und Wellnessmarke Goop, konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen: "Ich habe dafür einige Goops!" Und Co-Star Dave Bautista (50) bemerkte immerhin: "Zumindest bist du verdammt schlank!"

Ethan Hawke (48) kommentierte: "Jetzt weiß ich, was ich dir als Hochzeitsgeschenk schicken werde. Aber du musst nicht so hart daran arbeiten, um eine Ausrede zu finden, dein Hinterteil zu präsentieren. Ich fand das unangemessen - meine Frau meinte jedoch 'Ich liebes es!' Mmmh."

Chris Pratt und seine Schweine

Chris und Katherine, die älteste Tochter von Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger (71), hatten sich am 8. Juni das Ja-Wort gegeben. Auf Hawaii feierten sie anschließend nicht nur ihre Flitterwochen, sondern auch den 40. Geburtstag des Schauspielers. Als Geschenk hat sich Katherine etwas ganz Besonderes ausgedacht: zwei winzige Schweine. "Ich danke dir Katherine für meine neuen Kunekune-Haustiere!!! Das beste Geburtstagsgeschenk überhaupt!!", schrieb er unter ein Foto der Tiere. Außerdem versicherte er seinen Fans, dass die Schweine auf seinem Familienbauernhof auf der San Juan Island leben werden. "Ich finde sie hervorragend und kann es kaum erwarten, sie aufwachsen zu sehen. Und sie werden kein Speck … Sie werden ihr komplettes Leben auf der Farm verbringen, bis sie in vielen vielen Jahren eines natürlichen Todes sterben", versicherte Chris Patt seinen Anhängern.

