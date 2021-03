Allgemein | STAR NEWS

“Zurück zu meinen Wurzeln”: Pamela Anderson verkauft Luxus-Villa in Malibu

DE Showbiz - Wer leben will wie eine 'Baywatch'-Nixe und mit den Wellen des Pazifiks im Ohr einschlafen möchte, der hat jetzt die Gelegenheit dazu. Pamela Andersons (53) Haus in Malibu steht zum Verkauf.

Pamela Anderson baute selbst

Die luxuriöse Villa wurde von der Schauspielerin selbst gebaut. Sie hatte das Stück Land im Jahr 2000 erstanden und nach und nach ein Zuhause nach ihren Vorstellungen errichtet, malerisch in Strandnähe zwischen Obst- und Olivenbäumen gelegen. Klar, dass ein Haus in einer so begehrten Gegend nicht billig zu haben ist: Pamela Anderson möchte umgerechnet rund 12,5 Millionen Euro für die Luxus-Bleibe. Dafür bekommt der Käufer oder die Käuferin drei Schlafzimmer, drei Badezimmer, einen Pool, eine exklusive Postadresse und eine interessante Geschichte. "Die Zeit hier war sexy und voller Spaß", so der 'Baywatch'-Star im Gespräch mit der 'New York Post'.

"Mein Otto Normalverbraucher"

Doch wo wird Pamela künftig wohnen? Die gebürtige Kanadierin zieht es nach Hause: Sie geht nach Vancouver Island zurück, wo sie geboren wurde. Dort hatte sie ihrem Mann Dan Hayhurst am Heiligabend das Jawort gegeben. Ihr Leben sei "zum Ausgangspunkt" zurückgekehrt, erklärte die Blondine. "Es ist Zeit, dass ich zu meinen Wurzeln zurückkehre", verriet sie 'MailOnline'. "Ich bin verliebt und habe meinen Otto Normalverbraucher — wie er sich selbst gern nennt — geheiratet. Ich baue mein Leben in Kanada wieder auf."

"Ich habe meine Kleinstadt für den 'Playboy' verlassen, als ich in den frühen Zwanzigern war und bin um die Welt gereist, nur um jetzt nach Hause zu kommen zu einem der schönsten Orte der Welt. Ich bin heil nach Hause gekommen. Ich bin ein glückliches Mädchen." Da kann man Pamela Anderson wirklich nur alles Gute zum Neuanfang wünschen.