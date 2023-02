Allgemein | STAR NEWS

Pamela Anderson ist stolz: Der rote Badeanzug passt noch!

DE Showbiz - Schauspielerin Pamela Anderson (55) lief für viele unvergesslich in den 90er Jahren in 'Baywatch' als Rettungsschwimmerin C.J. Parker in einem roten Badeanzug am Strand entlang. Und sie könnte es heute immer noch tun.

Spaß auf Partys

Im Gespräch mit 'ET Canada' verriet der Star, dass er die sexy Arbeitskleidung behalten hat. "Damals hatte ich ein Paar. Jetzt habe ich nur noch einen und der passt", verkündete die Amerikanerin stolz."Ich ziehe ihn ab und zu an." Sie erzählte auch, dass sie früher das Teil immer zu Partys mitgenommen hat, um die Stimmung zu heben. "Ich war mit Luke Gilford, diesem Fotografen, auf einer Party. Ich weiß noch, wie sie fragten: 'Wo ist Pamela?'" berichtete die Darstellerin. "Ich sprang unter die Dusche, kam klatschnass wieder heraus und gab allen Mund-zu-Mund-Beatmung... Wir hatten immer Spaß in Stöckelschuhen."

Pamela Anderson wollte nicht im 'Baywatch'-Film mitspielen

Weniger Spaß scheint Pamela Anderson an ihrem Kurzauftritt beim 'Baywatch'-Film mit Zac Efron und Dwayne Johnson gehabt zu haben, der 2017 in die Kinos kam. Es war ein Coup, C.J. auf der großen Leinwand zu haben, aber für die zweifache Mutter war es keine schöne Zeit, denn sie wurde laut eigener Aussage zu dieser Rolle genötigt. "Es wurde immer furchtbarer. Sie sagten, sie wollten, dass ich es als Gefallen tue", offenbarte der Fernsehstar 'Variety.' "Ich meinte: 'Ich tue Tieren einen Gefallen, nicht Paramount'. Es gab einfach so viel Mobbing, damit ich es mache." Aber gut, dass es Pamela Anderson trotzdem nicht davon abhält, immer noch im legendären Badeanzug in die Fluten zu springen.

