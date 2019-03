Allgemein | STAR NEWS

Zurück zu ihren Wurzeln: Miley Cyrus zeigt sich im ‘Hannah Montana’-Look

Es war ihre erste große Rolle und der Anfang einer großen Weltkarriere. Jetzt kehrt Schauspielerin und Sängerin Miley Cyrus (26) zu den Anfängen zurück – zumindest optisch. Auf Instagram veröffentlichte die 26-Jährige Fotos und Videos von sich in ihrem neuen Look. Der ähnelt mit der langen blonden Mähne ganz verdächtig ihrem alten 'Hannah Montana'-Aussehen.

Hannah Montana für immer

In einem Video sagt der Popstar zu der Typveränderung: "Wisst ihr, Leute, es ist so hart, immer hin und her zu wechseln, also habe ich beschlossen, für immer Hannah zu sein. Sie hat diese Woche eine Menge Aufmerksamkeit in den Medien bekommen... dank mir!" Damit spricht Miley auf die zahlreichen Spekulationen an, die in der vergangenen Woche die Runde gemacht hatten. Die Gerüchte behaupten, es sei tatsächlich eine Neuauflage der beliebten Disney-Tennie-Serie geplant. Der neue Look von Miley befeuert jetzt die Hoffnungen der Fans.

Keine künstlichen Extensions

Besonders wichtig ist der 26-Jährigen, dass sie für ihre neuen langen Haare keine künstlichen Extensions verwendet hat. In einem weiteren Video in ihrer Instagram-Story macht sie klar: "Alles von mir." Ihre Stylisten hätten ganze Arbeit geleistet, den neuen Look zu kreieren. Ob die neue Frisur tatsächlich etwas mit einem 'Hannah Montana'-Reboot zu tun hat oder Miley sich nur mal wieder neu erfinden wollte – schließlich ist sie für unzählige Typveränderungen bekannt – bleibt abzuwarten.

