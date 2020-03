Allgemein | STAR NEWS

Zum 75. Geburtstag: Dolly Parton wünscht sich ein ‘Playboy’-Cover

DE Showbiz - 1978 zierte Dolly Parton (74) zuletzt die Titelseite des 'Playboy'-Magazins in dem berühmten Häschen-Outfit. Im nächsten Jahr feierte die Musiklegende ihren 75. Geburtstag und wünscht sich zu diesem Anlass, erneut die Titelseite von Hugh Hefners legendären Männermagazin zu landen.

Dolly Parton passt noch ins Häschen-Outfit

"Ich bin gerade 74 Jahre alt geworden und plane, erneut auf dem Cover des 'Playboys' zu sein", so die Sängerin im Gespräch mit '60 Minutes Australia'. "Ich habe das vor vielen Jahren getan. Ich dachte mir, es wäre ein Knaller, wenn sie das nochmal machen würden, - Ich weiß nicht, ob sie das tun werden -, wenn ich noch einmal auf dem Cover mit 75 Jahren sein könnte."

Dafür würde Dolly auch erneut in das gleiche Häschen-Outfit schlüpfen: "Ich könnte es wahrscheinlich anziehen. Die Brüste sind immer noch die gleichen."

Ihr eigener Look

In dem Gespräch ging es zudem um Schönheitsoperationen und die Sängerin räumte offen ein, dass sie sich mehrfach unters Messer gelegt hat, um ihr Gesicht zu liften. "Das Gute an mir ist jedoch, dass ich meinen eigenen Look habe. Ich sehe aus wie aus einem Comic und Comics altern nicht wirklich", lachte sie.

Die Karriere der Sängerin wird in dem neuen Dokumentarfilm 'Biograph: Dolly' beleuchtet, außerdem gibt es dort Interview mit ihren '9 to 5'-Co-Stars Jane Fonda und Lily Tomlin.

Dolly Parton feiert ihren 75. Geburtstag im Januar 2021 - vielleicht mit einem 'Playboy'-Cover?