Dolly Parton: Darum gab sie Prinzessin Kate einen Korb

DE Showbiz - Dolly Parton (77) war bei ihrem Londoner Besuch zu beschäftigt, um einen Abstecher in den Kensington-Palast zu machen. Die Sängerin ('Jolene') verriet, dass sie zwar eine besondere Einladung von Prinzessin Kate bekommen hatte, aber es gab gleich mehrere Gründe, warum sie diese dankend ablehnte.

“Sie wollte mein Album nicht promoten”

"Dieses Mal wurde ich sogar zu einem Tee mit Kate eingeladen, aber ich konnte nicht hingehen", plauderte die Amerikanerin in einem BBC-Radiointerview aus. "Ich fand es sehr süß und nett von ihr, mich einzuladen, und eines Tages werde ich das auch tun - das wäre großartig." Der Country-Star witzelte dann über den Grund, warum sie der Prinzessin von Wales absagen musste. "Aber sie wollte mein Rockalbum nicht promoten, also musste ich nein sagen." Die Musikerin veröffentlich im November ihr 49. Album, das unter anderem Duette mit Stars wie Elton John, Paul McCartney und Stevie Nicks aufweist. Einige der Aufnahmen fanden in London statt, deshalb war die Country-Ikone zu beschäftigt für royalen Tee. Das bedeutet nicht, dass sie die britische Metropole nicht mag. "Ich liebe die Leute hier, die Atmosphäre von London. Ich habe leider nicht die Zeit, mir Sachen anzuschauen."

Dolly Parton möchte auf der Bühne sterben

Wie man sieht, hat Dolly Parton überhaupt nicht die Absicht, jemals in Rente zu gehen. "Ich werde hoffentlich auf der Bühne sterben, während ich gerade ein Lied singe. Das wird dann hoffentlich eines meiner Lieder sein. Aber so möchte ich von der Welt gehen", offenbarte sie im Gespräch mit 'Greatest Hits Radio'. "Man hat natürlich keinen Einfluss darauf, aber ich in der Zwischenzeit werde ich das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist." Und da hat sie noch viele Ideen. "Ich will Fernsehshows machen, eine eigene Make-up-Linie haben, eine eigene Perückenmarke." Dolly Parton hat viel vor, kein Wunder, dass sie da keine Zeit für Tee mit den Royals hat.

