Zimmer frei bei Gwyneth Paltrow: Airbnb im exklusiven Montecito

DE Showbiz - Wer einmal bei Gwyneth Paltrow (50) übernachten möchte, hat jetzt die Chance. Am Dienstag (1. August) postete die goop-Gründerin, dass sie sich auf Airbnb angemeldet hat und am 9. September ihr Gästehaus in Montecito zwei Besucher*innen zur Verfügung stellt.

Abendessen mit Gwyneth Paltrow

“Einsamkeit gehört zum menschlichen Leben, aber in den letzten Jahren haben Isolation und ein mangelndes Gemeinschaftsgefühl unsere Leben immer mehr fragmentiert. @airbnb hatte die wunderbare Idee, etwas zu tun, um unsere Welt etwas weniger einsam zu machen, darum lade ich euch ein, eine Nacht in meinem Gästehaus in Montecito zu verbringen“, schrieb die ehemalige Schauspielerin zu ihrem Video, in dem sie ihr Angebot vorstellt. “Wir beginnen vielleicht als Fremde, aber ich hoffe, wir finden eine Verbindung und Gemeinsamkeiten bei einem köstlichen Mahl. Liegt am Pool, macht einen meiner liebsten Spaziergänge, und natürlich habt ihr im Badezimmer auch meine liebsten @goop-Produkte für einen luxuriösen Aufenthalt.“ Am 15. August wird die Buchungsoption um 10 Uhr Ortszeit und 19 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet.

Goop-Produkte frei Haus

“Mein Haus in Montecito ist mein Rückzugsort zur Erholung und für mentale Klarheit. Dort lade ich meine Batterien auf, in Tagträumen denke ich darüber nach, was wir bei goop aufbauen, und ich komme mit meiner Familie und geliebten Freunden zusammen“, beschreibt sie ihr kleines Paradies. “Ob ihr einen Ort für eine unerwartete Verbindung oder für wohlverdiente Ruhe zum Nachdenken sucht, ich hoffe, dass mein Heim euch so viel Freude macht wie mir, wenn ihr herkommt. Ich versorge euch während eures Aufenthalts mit einigen meiner goop-Favouriten, um Körper, Geist und Seele zu verwöhnen“, verspricht Gwyneth Paltrow.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com/Cover Images