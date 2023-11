Allgemein | STAR NEWS

Nach Skiunfall und Gerichtsprozess: Farce um Gwyneth Paltrow wird in London zum Musical

DE Showbiz - Sie selbst würde den Zwischenfall sicher langsam gerne vergessen, aber dank ‘Gwyneth Goes Skiing’ kann sich Gwyneth Paltrow (51) noch einmal vor Augen führen, welches Nachspiel ihr kleiner Skiunfall vor sieben Jahre hatte. Denn Optiker Terry Sanderson (76) zerrte die Goop-Gründerin vor Gericht und die bizarren Aussagen der beiden inspirierte nun Londoner Theatermacher.

Musical über ein Missgeschick

Die queere Theatertruppe Awkward Productions stellt derzeit das Musical ‘Gwyneth Goes Skiing’ auf die Beine. Darin wird es weniger ums Skivergnügen gehen, als um den nachfolgenden Prozess. "Sie ist der Goop-gründende, alle Türen öffnende, Shakespeare liebende, bewusst sich entpaarende Hollywood-Superstar. Er ist ein Optiker im Ruhestand aus Utah", heißt es in einer Ankündigung. "2016 gingen sie skifahren. Auf den Pisten von Deer Valley kollidierten ihre Welten ebenso wie sie - buchstäblich." Weiter heißt es: "Autsch. 2023 sah man sich sieben Jahre später vor Gericht wieder. Doppel-Aua. Dies ist ihre Geschichte. Irgendwie. Nicht wirklich, Aber es ist auch Weihnachten."

Gwyneth Paltrow hat den Vorfall noch nicht verdaut

Und als perfekte Adventsunterhaltung soll der Gerichtsprozess, bei dem der klagende Optiker nicht Recht bekam und der Richter Gwyneth einen symbolischen Dollar Schadensersatz zusprach, zum Musical werden. Am 13. Dezember hebt sich im Pleasance Theatre in London der Premierenvorhang. Linus Karp wird Gwyneth Paltrow spielen, Joseph Martin gibt Terry Sanderson. Die Unternehmerin, die als Filmstar berühmt wurde, sagte der ‘New York Times’ im Oktober: "Die ganze Sache war total seltsam. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt verarbeitet habe. Es fühlt sich an wie etwas, das ich überlebt habe." Falls Gwyneth Paltrow ihre Erinnerungen auffrischen oder einfach herzhaft über das erlebte lachen möchte, hatte sie ab Mitte Dezember in London dazu die perfekte Gelegenheit.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com/Cover Images