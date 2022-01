Allgemein | STAR NEWS

Zicken für die Quote? Dschungel-Bewohnerin Anouschka Renzi ist gar nicht so…

DE Deutsche Promis - Hand aufs Herz: Nicht viele Zuschauer würden freiwillig ein Dschungelcamp mit Anouschka Renzi (57) teilen. Doch der Schauspielerin dabei zuzusehen, wie sie sich mit ihren Mitstreiter*innen in 'Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!' ein ums andere Mal in die Wolle bekommt, ist schließlich ein Grund, warum wir uns die Reality-Show überhaupt anschauen.

Lautes Geschrei um Ohrstöpsel

Anouschka Renzi nimmt kein Blatt vor den Mund, meckert unaufhörlich und spielt manchmal auch nach ihren eigenen Regeln. So versuchte sie, ein paar Ohrstöpsel für sich zu behalten, die sie eigentlich hätte abgeben sollen — das Essen fürs Camp stand auf dem Spiel. Anouschka explodierte: "Eine miese Sch***-Show ist das!" Anschließend legte sie noch einen drauf, dachte, sei verpetzt worden: "Was ist das denn hier für ein Scheißdreck an Menschen! Mit solchen Menschen will ich nichts zu tun haben." Besonders hat die Darstellerin es auf ihre Kollegin Tina Ruland (55) abgesehen, warf ihr vor, der Produktion von ihren Ohrstöpseln erzählt zu haben.

Anouschka Renzi ist gar nicht so...

Doch gibt die Camp-Zicke Anouschka Renzi wirklich ein realistisches Bild des Menschen Anouschka Renzi ab? Im Gegenteil, versicherte ihr Verlobter Marc Zabinski. Im Gespräch mit RTL stellte er sich hinter seine Partnerin. Die Gegebenheiten vor Ort seien eben nicht ideal. "Sie sagt halt das, was ihr nicht gefällt und ihr nicht passt und jammert ein bisschen herum. Aber sie will ja keine Extrawurst." Kritik könne sie durchaus annehmen. "Sie denkt dann schon darüber nach und zieht dann schon ihre Schlüsse daraus."

Ihre poltrige Art kommt in der Tat bei vielen Zuschauern gut an — schließlich will man im Dschungelcamp keine Harmonie. Und so könnte sich Anouschka Renzi schließlich noch noch zum unerwarteten Publikumsliebling entwickeln.

Bild: Angelika Warmuth/picture-alliance/Cover Images