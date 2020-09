Allgemein | STAR NEWS

Anouschka Renzi hat Angst: Das Sparschwein musste geschlachtet werden

DE German Stars - Anouschka Renzi (55) klagt, dass freischaffenden Künstlern in Deutschland nicht genug unter die Arme gegriffen wird. Die Darstellerin ('Gier') hatte viele Aufträge, rechnete mit einem Einkommen bis Ende des Jahres. Doch aufgrund der Pandemie ist dieses Einkommen ausgeblieben.

Verträge konnten nicht erfüllt werden

So kam es, dass Anouschka an das Erbe ihrer Mutter Eva Renzi ranmusste – etwas, das sie vermeiden wollte. Doch es habe schlicht keine andere Möglichkeit gegeben, der finanzielle Strick zog sich immer enger um ihren Hals, wie sie offen im Gespräch mit 'Bunte' gesteht: "Ich habe Gott sei Dank ein bisschen Geld geerbt. Mit 5.000 Euro Soforthilfe im März kommst du nicht weit. Ich lebe von einem Fond, den ich aufgelöst habe. Immerhin habe ich das. Ansonsten bekommen ja freischaffende Künstler, die einen Vertrag haben, in dem steht 50.000 Euro von April bis September, der dann aber wegen Corona ausfällt, trotzdem nichts. Hartz 4 kann man dann beantragen."

Anouschka Renzi plädiert für mehr Unterstützung

Anouschkas Terminkalender wäre voll gewesen. Jetzt ist er leer. Von einer geplanten Tournee würden noch acht Termine stehen, doch sei es gut möglich, dass auch diese abgesagt werden. Das Problem für Schauspieler wie Anouschka sei, dass eher ältere Leute in Boulevardtheater gehen, in denen sie auftritt. Diese älteren Leute blieben aus Angst vor dem Virus allerdings nun zuhause. Die Darstellerin findet, dass für Freiberufler in der Krise mehr getan werden müsse: "Wir Schauspieler haben ja nicht immer Arbeit. Man verdient immer in Blocks. Das finde ich sehr ungerecht von unserem Staat, den Angestellten wird bei Ausfall was gegeben und bei den Freischaffenden, die auch Verträge haben, gilt das gar nicht."