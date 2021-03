Allgemein | STAR NEWS

Zayn Malik tobt: Die Grammys haben nichts mit Talent zu tun

DE Showbiz - Die Grammys gelten als wichtigster Musikpreis überhaupt. Doch in den letzten Jahren sind die Auszeichnungen der Recording Academy zunehmend ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Jetzt hat sich auch Zayn Malik (28) zu der wachsenden Zahl von Künstlern gesellt, die den Preis infrage stellen.

"Ich schicke einen Korb mit Leckereien"

Nur wenige Tage vor der großen Show am Sonntag (14. März) machte sich der ehemalige Sänger der Boyband One Direction ('What Makes You Beautiful') mit einem Tweet Luft, in dem er unter anderem auch den Vorwurf der Korruption in den Raum stellte: "Fi*** die Grammys und alle, die mit ihnen zu tun haben. Wenn man keine Hände schüttelt oder Geschenke schickt, wird man gar nicht erst für eine Nominierung in Betracht gezogen." Er fügte hinzu: "Nächstes Jahr schicke ich einen Korb mit Leckereien." Was genau zum Ausbruch des Stars führte, war zunächst nicht ganz klar, denn er selbst erfüllte in diesem Jahr keine der Kriterien, die für eine Berücksichtigung bei der Nominierung erforderlich sind. Zayn fügte später hinzu, dass ihn vor allem die mangelnde Transparenz und wenig Vielfalt störten.

Zayn Malik ist in guter Gesellschaft

Zayn Malik ist jedoch nicht der Erste, der sich kritisch über die Maßstäbe der Recording Academy äußert, welche über die Nominierungen entscheidet. Es hagelte Kritik an den Offiziellen, nachdem The Weeknd (31, 'Blinding Lights') in diesem Jahr komplett übergangen wurde, obwohl der kanadische Superstar 2020 von Erfolg zu Erfolg eilte. Der Sänger, der erst vor wenigen Wochen in der Halbzeitshow beim Super Bowl aufgetreten war, gab nach Bekanntgabe der diesjährigen Nominierungen zu, dass er nicht damit gerechnet hatte, übergangen zu werden. Er hatte seiner Enttäuschung ebenfalls auf Twitter Luft gemacht: "Die Grammys bleiben korrupt. Ihr seid mir, meinen Fans und der Musikindustrie etwas schuldig." Vielleicht kann sich The Weeknd ja mit Zayn Malik zusammentun?