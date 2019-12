Allgemein | STAR NEWS

Gigi Hadid: Wieder zusammen mit Zayn Malik?

DE Showbiz - Gigi Hadid (24) und Zayn Malik (26) waren das Traumpaar der internationalen Showbusiness-Szene bevor sie sich Anfang des Jahres voneinander trennten. Nun hat das Model ('Victoria's Secret') die Gerüchte angefacht, dass sie und der Musiker ('Back To Life') wieder zusammen sein könnten.

Gigi Hadid: Verräterische Zutaten

Auf Instagram teilte die hübsche Blondine ein Foto von einigen Zutaten, die sie für das selbsterfundene Pasta-Salat-Rezept von Zayns Mutter Trisha Malik benötigt. Trisha repostete das Bild und teilte ihrerseits ein kleines Throwback-Video von Gigi, in dem diese erklärte, dass die Küche der Mutter ihres Freundes ihr absolutes Lieblingsrestaurant sei. Nun sind die Fans am Spekulieren: Bedeutet dieser liebe Kontakt zu Zayns Mama etwa, dass das Paar sich nach fast einem Jahr Beziehungsaus noch eine zweite Chance gegeben hat?

Gibt es ein Liebes-Comeback?

Bereits im November wurde berichtet, dass Gigi und Zayn wieder Kontakt zueinander aufgenommen haben sollen, nachdem Gigis Beziehung zu 'Bachelorette-Star Tyler Cameron in die Brüche ging. Vielleicht haben diese beiden wirklich wieder zueinander gefunden? 2015 begann die Romanze des Paares, für die Zayn sogar seine Verlobte, Little Mix-Sängerin Perrie Edwards, verließ. Im März 2018 trennten sich dann auch Gigi und Zayn das erste Mal, bevor sie im Juni wieder zusammenkamen und dann einige Monate später wieder auseinander gingen. Was der aktuelle Stand der Dinge ist, hat bisher noch keiner der beiden offiziell verraten.