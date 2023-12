Allgemein | STAR NEWS

Yeliz Koc bei ‚Diese Ochsenknechts‘: Natascha Ochsenknecht hält seit Jahren Kontakt

DE Deutsche Promis - Yeliz Koc (30) ist alleinerziehende Mutter, und da freut man sich umso mehr, wenn auch mal andere vorbeischauen und ein Interesse an dem Nachwuchs zeigen. Das tut der Vater ihrer kleinen Tochter Snow Elanie nämlich nicht — Jimi Blue Ochsenknecht (31) soll keinerlei Interesse an der Zweijährigen zeigen.

Natascha Ochsenknecht will, dass Snow dazugehört

Zum Glück gibt es aber noch Natascha Ochsenknecht (59), die es sich nicht nehmen lässt, regelmäßig bei Yeliz vorbeizuschauen und ihre Enkelin zu besuchen. Jetzt soll dieser Kontakt auch in der Familien—Soap 'Diese Ochsenknechts' thematisiert werden. Während Jimi Blue dort nicht mehr zu sehen ist, wird Yeliz in der dritten Staffel dabei sein. Gegenüber 'Bild' verriet Natascha: "Seit drei Jahren zeigt Sky in 'Diese Ochsenknechts‘ mein Leben mit allen seinen Facetten. Ich bin regelmäßig in Hannover und besuche Snow. Ich habe drei Enkelkinder und mir ist ganz wichtig, dass Snow weiß, sie gehört genauso dazu wie Mavie und Matteo." Damit meint sie die Kinder von ihrer Tochter Cheyenne (23), mit der Yeliz ebenfalls in Kontakt ist.

Yeliz Koc hat alle Hände voll zu tun

Helfende Hände, die Yeliz Koc gut gebrauchen kann, denn Snow Elanie hält Mama ganz schön auf Trab, wie wir immer wieder auf Social Media mitbekommen. Kaum kehrt die frisch gebackene Gewinnerin von 'Promi Big Brother' ihrem Nachwuchs den Rücken, heckt dieser schon wieder etwas aus, wie etwa vor wenigen Tagen, als Snow Elanie mit neuen Buntstiften mal eben die Wand in ihrem Kinderzimmer verschönerte. "Was hat die Snowy gemacht?" hört man Yeliz' Stimme in einem Clip, den sie auf Instagram teilte. "Mali, Mali", ruft das Mädchen stolz. Wie gut, dass Mama Yeliz Koc sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt!

