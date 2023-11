Allgemein | STAR NEWS

Unfall-Schock für Yeliz Koc kurz vor ‚Promi Big Brother‘: „Das Auto war außer Kontrolle“

DE Deutsche Promis - Im Leben von Yeliz Koc (30) geht es zurzeit drunter und drüber. Nicht nur, dass die TV-Persönlichkeit in wenigen Tagen gemeinsam mit anderen Promis in Deutschlands berühmtesten Container ziehen wird, sie hatte wenige Tage vor dem Start von 'Promi Big Brother' auch noch einen Autounfall.

"Was wäre mein Leben ohne Probleme, ohne Sorgen?"

Am Dienstagabend (14. November) meldete Yeliz sich bei ihren mehr als 650.000 Followern auf Instagram. "Was wäre mein Leben ohne Probleme, ohne Sorgen? Ihr glaubt nicht, was heute schon wieder passiert ist", erzählte sie in einem Clip in ihrer Story. Sie habe ihre letzten Termine wahrgenommen, und da Yeliz keinen Führerschein hat, hatte sich Reality-Kollege Yasin Mohamed (32) bereit erklärt, sie zu einem für die 'Big Brother'-Teilnahme vorgeschriebenen PCR-Test zu fahren. Dafür liehen sich die beiden den Porsche von Yeliz' Stiefvater, der noch warnte, bloß nicht zu schnell unterwegs zu sein. Daran hielten sich Yeliz und Mohamed eigenen Aussagen zufolge auch.

Ist Yeliz Kocs Teilnahme bei 'Promi Big Brother' in Gefahr?

Doch dann kam es zur Katastrophe auf rutschiger Fahrbahn, berichtete Yeliz Koc. Das Heck sei ausgebrochen. "Wir haben uns zwei oder drei Mal gedreht, das Auto war außer Kontrolle. Und dann sind wir in ein anderes Auto reingeknallt." Die gute Nachricht vorweg: Alle Beteiligten blieben unverletzt. "Es ist Gott sei Dank niemandem etwas passiert, es geht uns allen gut", berichtete Yeliz, die allerdings ein wenig Angst davor hatte, den Unfall dem Autobesitzer zu beichten. Ihr Teilnahme an 'Promi Big Brother' ist auf jeden Fall nicht in Gefahr. Sie wird also wie geplant mit anderen Promis wie Peter Klein, Dominik Stuckmann, Dilara Kruse, Patricia Blanco und Matthias Mangiapane einziehen. "Ich freue mich seeeehr auf meine Reise bei @‌promibb", hatte Yeliz Koc noch vor wenigen Tagen auf Instagram geschrieben. Hoffentlich geht auf der Reise zum Container alles gut!

Bild: picture alliance / | -