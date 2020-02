Allgemein | STAR NEWS

Wotan Wilke Möhring: Der ‘Tatort’-Vorspann muss bleiben

DE German Stars - Am kommenden Sonntag (9. Februar) läuft der neue NDR-'Tatort: Die goldene Zeit' mit dem Ermittler-Duo Falke (alias Wotan Wilke Möhring, 52) und Grosz (Franziska Weisz, 39) im Ersten.

Franziska Weisz und Wotan Wilke Möhring wollen den Vorspann behalten

Im Vorfeld der Ausstrahlung sprachen die Schauspieler nun über den TV-Klassiker, der bereits seit 1970 im Ersten gezeigt wird. Seitdem hat sich auch der Vorspann nicht verändert und laut Franziska Weisz solle dieser auch "unbedingt" so bleiben, wie er ist. Wotan Wilke Möhring stimmt seiner Kollegin zu: "Wenn ich weiß, der nervt oder der ist doof oder der ist politisch nicht korrekt oder der ist Oldschool", dann wäre eine Veränderung vielleicht nachvollziehbar. "Aber das ist eine Fanfare, an der sich alle treffen. Das verstehe ich gar nicht, wie man auf die Idee kommen sollte, es zu ändern, einfach nur, um es zu ändern. Das ist eine Haltung, die ich überhaupt nicht verstehen kann", zitiert ihn 'mopo.de'.

Das wäre Verrat!

Weisz bezeichnet eine Veränderungen des Abspanns gegenüber 'dpa' sogar als "Verrat". Auf der Welt gibt es der Schauspielerin zufolge kaum ein TV-Format in einem nationalen Fernsehsender, "dass es seit 50 Jahren gibt und dem die Menschen so dermaßen die Treue gehalten haben". Und gerade, weil sie den Vorspann schon aus ihrer Kindheit kenne, freue sie sich jedes Mal wieder, wenn sie das höre. "Ich werde seiner nicht überdrüssig", so die 'Tatort'-Ermittlerin.

Im neuen 'Tatort' ermitteln Weisz und Möhring im Hamburger Rotlichtmilieu, wo sie einen Auftragsmord aufklären und einen schwelenden Bandenkrieg verhindern sollen.