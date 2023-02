Allgemein | STAR NEWS

Wotan Wilke Möhring: Was er vom Begriff Männlichkeit hält

DE Deutsche Promis - Wotan Wilke Möhring (55) besticht als Schauspieler durch seine Wandelbarkeit – vielseitig und gleichzeitig authentisch er selbst zu sein ist ihm wichtig, erklärte er in einem aktuellen Interview mit ‘Men’s Health’.

Mensch zu sein ist wichtiger als Geschlechterrollen

"Ich lass mich nicht gerne in Schubladen stecken und ich mache das selbst auch nicht", betonte der Schauspieler gegenüber Chefredakteur Arndt Ziegler. "Ich möchte einfach ich sein dürfen." Kategorien wie männlich oder weiblich sind dabei für ihn uninteressant: "Dass gewisse Dinge als männlich gelten und andere nicht, damit kann ich nichts anfangen. Das gibt es für mich gar nicht", sagte Möhring. "Es kommt in meinen Augen darauf an, authentisch sein zu dürfen."

Wotan Wilke Möhring liegt nichts an Konventionen

Dass ihm Schubladendenken nicht liegt, wurde auch deutlich, Wotan Wilke Möhring nach seiner gut 30 Jahre jüngeren neuen Freundin, der Regieassistentin Anna Moszczynski, gefragt wurde: "Das sind auch Fragen wie, passt ihr von der Größe, passt ihr von der Haarfarbe", erklärte er auf dem Talksofa von ‘Gala im TV’. "Das wären alles so technische Details, die haben ja nichts mit Liebe zu tun oder mit Zuneigung oder so. Ist mir nie in den Sinn gekommen." Ebenfalls zugetan fühlt er sich seiner Rolle als ‘Tatort'-Kommissar Thorsten Falke, den er seit 2013 spielt: "Das ist die erste Rolle, die ich über einen längeren Zeitraum spiele. Falke wird mit mir gemeinsam älter, weiser", sagte Wotan Wilke Möhring gegenüber 'Men’s Health’. "Er nimmt das, was wirklich zählt im Leben, bewusster wahr."

Bild: Daniel Bockwoldt/picture-alliance/Cover Images