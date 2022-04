Allgemein | STAR NEWS

Wolke Hegenbarth: Warum sie Südafrika so liebt

DE Deutsche Promis - Schauspielerin Wolke Hegenbarth (41) findet, dass andere Länder Deutschland in Sachen Kinderliebe etwas voraus haben - bestes Beispiel sei Südafrika.

Hier werden Kinder nicht weggedacht

Die Rheinländerin fährt immer wieder in das Land und freut sich über die Freundlichkeit der Menschen dort. Das würde alle Altersgruppen einschließen, besonders schön findet es die Mutter des zweijährigen Avi, wie ihr Knirps dort aufgenommen wird. "Avi wird auf der Straße ständig angequatscht", schwärmte die stolze Mama gegenüber 'Gala'. "In Deutschland hat man oft das Gefühl, am liebsten denken sich die Leute die Kinder weg. Das ist hier ganz anders. Sie beugen sich runter und machen Faxen." Kein Wunder, dass die Darstellerin auch weiterhin immer wieder in das ferne Land reisen wird. Einen besonderen Bezug hat sie auch – ihr Ex-Mann Justin Bryan, mit dem sie von 2002 bis 2011 verheiratet war, ist Südafrikaner.

Wolke Hegenbarth hat vergeben

Das ehemalige Paar ist trotz Scheidung immer noch freundschaftlich verbunden und besucht sich auch. So postete die Wahl-Berlinerin ein Foto der beiden auf Instagram und schrieb dazu: "Auch nach Trennung und Scheidung, die niemals schön sind, kann man wieder Frieden finden. Frieden hat mit Vergebung zu tun. Sich und anderen." Die Scheidung ist nun auch schon über ein Jahrzehnt vorbei und mittlerweile hat sich Wolke Hegenbarth mit ihrem Verlobten und Vater ihres Sohnes, Oliver Vaid, ein neues Leben aufgebaut.

Ihren Liebsten überschüttet sie gern mit Liebeserklärungen auf Instagram: "Wir passen in keine Schublade und genau das macht es so besonders. Und vor allem eines: es wird niemals langweilig! Ich danke dir für deinen 100 mal längeren Atem und überhaupt alles was du hast, was ich nicht habe." 2023 soll endlich geheiratet werden, die Pandemie hatte dem Paar immer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Den Heiratsantrag hat Wolke Hegenbarth - wie konnte es anders sein - in Südafrika bekommen. Kein Wunder also, dass sie das Land so liebt.

