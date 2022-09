Allgemein | STAR NEWS

„4 Jahre als Paar und 3 Jahre als Familie”: Wolke Hegenbarth wird auf Instagram emotional

DE Deutsche Promis - Wer Wolke Hegenbarth (42) auf Instagram folgt, der weiß, wie viel der Schauspielerin ('Mein Leben & ich') ihre kleine Familie bedeutet. Am Wochenende (4. September) feierte der Star gleich ein doppeltes Jubiläum mit seinen 168.000 Followern.

"Wir sind nicht der Typ für aufgeben"

Seit vier Jahren sind Wolke und ihr Partner Oliver Vaid ein Paar, seit drei bereichert ihr Sohn das gemeinsame Leben. Grund genug für die begeisterte Mutter, den beiden wichtigsten Menschen in ihrem Leben zu danken. "Dass wir uns beide nicht getrennt haben in den letzten 3 Jahren überrascht mich tatsächlich nicht- wir sind beide einfach nicht der Typ für aufgeben", schrieb die Darstellerin zu einer Foto-Collage und fuhr fort: "Aber dass wir das als Eltern so gut hinbekommen, das finde ich überraschend schön. Als Paar angetreten und zur Familie geworden kann einfach alles passieren. Und wir zwei sind ein gutes Eltern Team!" Es sei vor allem die Gleichberechtigung mit ihrem Partner, die eine echte Bereicherung für ihr Leben sei, betonte Wolke.

Wolke Hegenbarth hat ihre Freiheit

So findet Wolke Hegenbarth besonders gut, dass Oliver sie in ihrem Beruf zu 100% unterstützt: "Du ermöglichst mir, meinen eher ungewöhnlichen Beruf weiter mit voller Leidenschaft auszuüben und auch neue Wege zu beschreiten….Freiheit als Grundwert unserer Beziehung. Individualität als hohes zu schätzendes Gut." Wolke schloss ihr Posting: "4 Jahre als Paar und 3 Jahre als Familie. Wobei die Familienjahre doppelt zählen." Ihre Fans reagierten begeistert. "Das ist der schönste Text über Partner- und Elternschaft, den ich je gelesen habe", schrieb ein Follower.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Star seinem Partner eine öffentliche Liebeserklärung auf Social Media macht. "Wir passen in keine Schublade und genau das macht es so besonders", schrieb sie im März. "Und vor allem eines: es wird niemals langweilig! Ich danke dir für deinen 100 mal längeren Atem und überhaupt alles was du hast, was ich nicht habe." Fürs kommende Jahr schmieden Oliver Vaid und Wolke Hegenbarth jetzt Hochzeitspläne.

Bild: FrankHoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images