Allgemein | STAR NEWS

Wolfgang Joop: Wegnippeln, während andere Torten essen

DE German Stars - Wolfgang Joop (75) hat ganz bestimmte Vorstellungen dazu, wie er eines Tages aus dem Leben scheiden möchte. Diese Gedanken teilte der Designer jetzt in einem 'Gala'-Interview mit der Welt.

Am liebsten im eigenen Ambiente

Er fühle sich zwar jünger als sein eigentliches Alter, doch schaden kann es ja nicht, sich mit dem Unausweichlichen auseinanderzusetzen. Bei einer Sache ist sich der Star nämlich sicher: "Ich weiß, dass ich nicht so gerne im Krankenhaus sterben möchte." Stattdessen malt er sich ein friedliches Ende zuhause aus: "Am liebsten hätte ich meine Bücher und Gemälde um mich herum, ich möchte schon gerne in meinem Ambiente sterben."

Wolfgang Joop schreibt sein Testament ständig neu

Sogar bevorzugte Uhrzeit hat der Modezar: "Am besten zur Kaffee-Zeit: Alle sitzen am Tisch und essen Torten, und ich nippel so langsam weg. Seltsamerweise werden Tod und Essen ja immer gerne zusammengebracht, man denke allein an den Leichenschmaus." Ein langes Dahinsiechen im Krankenhaus will Wolfgang Joop sich und seiner Familie allerdings ersparen und hat entsprechend vorgesorgt. Mit seinem Lebensgefährten Edwin Lemberg und seiner Tochter Florentine setzte er eine Patientenverfügung auf.

Wie es für seine Angehörigen nach seinem Tod weitergeht, steht allerdings noch nicht fest, denn der Designer schraubt pausenlos an seinem Testament: "Ich ändere es ständig." Die endgültige Version werden Wolfgang Joops Angehörige hoffentlich noch nicht so schnell brauchen.