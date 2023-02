Allgemein | STAR NEWS

Wolfgang Joop: Bei ‚Germany’s Next Topmodel‘ hat nur eine das Sagen

DE Deutsche Promis - Designer Wolfgang Joop (78) saß zwar von 2014-2015 in der Jury von 'Germany's Next Topmodel' (GNTM), aber so richtig was zu sagen hatte er nach eigenem Bekunden überhaupt nicht.

"Das macht Heidi"

Da konnte er noch so sehr Top-Profi sein, die Hauptfigur, die alles bestimmt hat, sei diejenige gewesen, die den 18 Staffeln ihr Gesicht gab und für Quote sorgte: Heidi Klum (49). "Das macht Heidi", erzählte der Modeschöpfer dem 'Spiegel'. "Da kann keiner helfen, auch ich konnte nicht viel machen." Die Redaktion hätte noch ein bisschen was zu sagen, wie man die einzelnen Kandidatinnen dann inszeniert, so nach dem Motto "Lass die noch nicht gehen, da kommt noch der Boyfriend, das gibt viele Freudentränen, das nehmen wir noch mit." Auch wer dann letztendlich die Krone am Ende bekommt und das Topmodel wird, würde von der Moderatorin bestimmt. Hilfe würde sie sich da nur von der Redaktion holen.

Wolfgang Joop bekommt Bestätigung

In fast dasselbe Horn wie Wolfgang Joop stößt auch Model-Agent Peyman Amin, der ganz am Anfang in der Jury der Show saß. Es sei eine "Heidi-Show" geworden, wie er 't-online.de' steckte. Am Anfang hätte man noch einen gewissen Anspruch gehabt und tatsächlich nach Models gesucht, aber man sei da "kläglich gescheitert". Also habe man sich ganz auf die berühmte Chefjurorin konzentriert. "An erster Stelle kommt Heidi. Dann Heidi und noch mal Heidi. Das sieht man auch im Trailer. Es geht nicht darum, Models vorzustellen. Die Kandidatinnen sind nur noch zur Belustigung der Zuschauer da. Immer wird Heidi ins Licht gerückt. Es dreht sich alles nur um sie."

Was aber weder Peymann Amin noch Wolfgang Joop verneinen können, ist die Tatsache, dass die Show nach wie vor ihr Publikum findet, und das liegt wohl in erster Linie an ihrer berühmten Moderatorin. 18 Staffeln sprechen schon für sich, und eine Heidi Klum, die sich ihren Einfluss hart erarbeitet hat, zieht eben immer noch!

Bild: Monika Skolimowska/picture-alliance/Cover Images