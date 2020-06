Allgemein | STAR NEWS

Wolfgang Joop: “Die Welt der Mode macht nicht viele Freunde”

DE German Stars - Am Donnerstag, den 18. Juni, wird die Talk-Show 'Bestbesetzung' von Johannes B. Kerner (55) mit Wolfgang Joop (75) als Gast ausgestrahlt. Kerner und Joop sprachen unter anderem über den Tod von Modelegende Karl Lagerfeld (†85), der zwar schon über ein Jahr zurückliegt, doch noch immer das Gemüt seines Kollegen bewegt.

Wolfgang Joop und Karl Lagerfeld haben etwas gemeinsam

"Wir hätten engste Freunde sein können, aber die Welt der Mode macht nicht viele Freunde", so Joop über sein Verhältnis zu Lagerfeld. Sie hätten sich aber als Kollegen respektiert. Auch haben sie einiges gemeinsam: "Er hat keinem den Job des Nachfolgers gegönnt", berichtet Joop über Lagerfeld. "Er hat sich so an diese Welt, die Chanel war und die Chanel mit ihm war, geklammert. Davon wollte er nicht lassen", erinnert sich Joop und gesteht: "So bin ich auch. Ich will auch von alledem nicht lassen."

"Ich war war nicht zu halten"

Der Tod seines Kollegen habe Joop sehr getroffen: "Ich war nicht zu halten, als er letztes Jahr starb. Ich wusste, alles ist vorbei. Alles, was ich so kannte von ihm, ist mit ihm gestorben." Dass das Ende des genialen Modeschöpfers nahte, soll in der Branche geahnt worden sein. "Man hat gesehen, wie er durchhielt, wie er mit dem letzten Knopf zugeknöpft noch diese eine Tour machte. Das war fast schmerzhaft anzusehen", erinnert sich Wolfgang Joop.