Wolfgang Bahro: Warum der ‘GZSZ-Star so oft in den Keller geht

DE German Stars - Viele Menschen gehen zum Lachen in den Keller, doch Wolfgang Bahro (60) sucht das Untergeschoss seines Hauses aus einem ganz anderen Grund auf.

Wolfgang Bahro packt aus

Der Schauspieler, der seit fast 30 Jahren als Fiesling Jo Gerner die Kult-Soap 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' entscheidend mitprägt, ist nämlich leidenschaftlicher Sammler von lebensecht aussehenden Spielfiguren, wie er in einem 'Bild'-Interview verrät. Über 3.000 der Miniaturen hat er im Keller zusammengetragen. Dort treffen sich Marlon Brando, Michael Jackson und Gert Fröbe zu einem Miniatur-Stelldichein. Dennoch verstößt Wolfgang Bahro gegen einige goldene Sammler-Regeln und raubt seiner Kollektion so einiges an Wert: "Ein Wert wäre auch nur vorhanden, wenn die Figuren noch in ihrer Original-Verpackung existieren würden. Und da ich die Original-Verpackungen wegwerfe und die Figuren auspacke, ist der Wertverlust ähnlich hoch, wie wenn man mit einem Neuwagen vom Hof fährt. Dann verliert er ja auch sofort an Wert."

Hobby zum Anfassen

Der Sammler möchte nämlich etwas von seinem Hobby haben: "Ich packe meine Figuren aus, weil ich sie anfassen, hinstellen und mit anderen Figuren kombinieren möchte", verrät Wolfang Bahro den Grund hinter seinem kalkulierten Verlust. "Ich stelle meine Figuren gerne wie in einem Wachsfiguren-Kabinett auf. Ich habe zum Beispiel bei Madame Tussauds in London mal eine Konstellation gesehen, wo Churchill mit Adolf Hitler zusammenstand. Und im Hintergrund stand auch noch Stalin. Ich finde das interessant, denn in dieser Konstellation standen die ja noch nie zusammen."

Kaum zu glauben, aber der Schauspieler hat sogar eine Figur, die sein eigenes Abbild ist. "Meine Frau ich haben mal ein 3D-Foto von uns gemacht und dann daraus eine Figur anfertigen lassen (…) Meine Frau sagte dann: Lass doch auch noch eine Figur von dir für deine Sammlung machen! Dann kannst du sie ja in den Keller stellen, damit sie mit den anderen interagieren kann." Immerhin steht seine Frau Barbara hinter seiner Sammel-Leidenschaft. "Meine Frau toleriert meinen Sammler-Tick, solange die Figuren den Keller nicht verlassen", versichert Wolfgang Bahro.