‘GZSZ’-Urgestein Wolfgang Bahro: “Nett kann jeder”

DE German Stars - Seit 28 Jahren ist er der Bösewicht bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten': Wolfgang Bahro (60) hat sich als Fiesling Jo Gerner in der Daily Soap in die Herzen des deutschen Fernsehpublikums gespielt. Dass er so lange dabei ist, überrascht ihn heutzutage selbst.

In eine Ecke gedrängt

In seinem Buch 'Immer wieder Gerner: Mein Leben als Bösewicht der Nation' bezeichnete er nämlich die ersten Folgen der Soap als "furchtbar", eine Meinung, die viele Kritiker teilten. Die Rolle hatte ihn zunächst auch nicht interessiert. "Meine Agentin hat mich damals bekniet, das zu machen", verriet Wolfgang Bahro in 'Bild am Sonntag'. Letztlich sei das Angebot, Jo Gerner zu spielen gerade zur rechten Zeit gekommen: "Kurz vorher hatte ich einen homosexuellen Modeschöpfer gespielt. Das Resultat war, dass ich danach nur noch Angebote als Homosexueller, als Modeschöpfer oder als homosexueller Modeschöpfer bekam."

Wolfgang Bahro entkam der Nische

'GZSZ' bewahrte den Schauspieler davor, in einer Nische zu verharren: "Die Rolle des Jo Gerner war das absolute Gegenteil. Ich hatte einfach Lust, mal so ein chauvinistisches Schlitzohr darzustellen, um zu zeigen, dass ich auch noch was anderes spielen kann. Nett kann ja jeder." Ein langfristiges Engagement als Bösewicht vom Dienst hatte der Star, der am Freitag (11. September) seinen 60. Geburtstag feierte, allerdings nicht geplant. "Ich wollte die Rolle des Jo Gerner eigentlich nur zwei Monate spielen. Dann sind aber 28 Jahre daraus geworden." 28 Jahre, in denen Wolfgang Bahro maßgeblich dazu beigetragen hat, 'GZSZ' zu dem Erfolg zu machen, der die Serie heute ist.